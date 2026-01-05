Tras seis meses de rehabilitación, el edificio de Campanar de Valencia visualiza su piso piloto

Sandra Pons 05 ENE 2026 - 14:43h.

El horizonte de entrega del nuevo inmueble se sitúa entre finales de 2026 y comienzos de 2027

El incendio dejó diez víctimas mortales y centenares de familias que lo perdieron todo

Compartir







ValenciaEl edificio del barrio de Campanar de Valencia quedó devastado tras el incendio del 22 de febrero de 2024. Un incendio que dejó diez víctimas mortales y centenares de familias que lo perdieron todo, su hogar, sus pertenencias, y sus recuerdos.

Ya hace casi dos años de aquel fatídico día y cuando uno se asoma al edificio en el presente, puede observar cómo va tomando forma ese futuro paraíso que será para muchos volver a casa.

PUEDE INTERESARTE Identificadas las 40 víctimas mortales del incendio de Suiza, la mitad de ellas menores de edad

La gran novedad es que seis meses después de iniciar la rehabilitación integral del edificio, ya está el piso piloto acabado.

A buen ritmo

El presidente de la Asociación de Propietarios Afectados por el Incendio de Campanar (Aproicam), Enrique Salvador, ha celebrado que las obras, iniciadas el pasado 4 de julio, avanzan a "muy buen ritmo".

Por el momento, ya se están terminando las medianeras entre las viviendas y se están completando las instalaciones de luz y de agua. Además, el piso técnico (piloto) está listo para que se pueda ver cómo va quedar.

Previsión de 1 año y medio

La reconstrucción del edificio se celebró con la puesta simbólica de la 'primera piedra' a finales de septiembre, con la presencia de autoridades, vecinos y familiares.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La obras están llevadas a cabo por la empresa Dragados S.A., con un presupuesto de más de 20 millones -asumido por la aseguradora- y un plazo de duración de diecisiete a dieciocho meses.

Si se toma como referencia el arranque del 4 de julio, se sitúa el horizonte de entrega entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

Cómo quedó la investigación

La causa judicial la dirigió el Juzgado de Instrucción número 9 de València, el cual decidió decretar su sobreseimiento provisional. Fue recurrido por algunos propietarios.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

A finales de mayo, el juzgado decretó el archivo provisional de la causa al entender que los hechos no presentan caracteres de delito, sino que eran accidentales.Tras varios recursos desestimados, una parte de los recurrentes anunció que lo volvería a recurrir de nuevo ante la Audiencia Provincial de Valencia.

A final de julio, la Audiencia confirmó el archivo provisional de la causa por el incendio del edificio, desestimando así los recursos presentados. Las familias de los fallecidos aseguraron que respetaban la decisión judicial pero no la compartían.

El 2 de septiembre comenzó el desescombro del edificio y, durante cinco meses, se retiraron miles de toneladas de residuos. El coste fue de un millón y medio de euros, asumido por las aseguradoras. El coste de la redacción del proyecto de reconstrucción fueron 1,1 millones.