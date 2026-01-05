Un pinchazo en la carroza de Melchor ralentiza la Cabalgata de Cáceres

Nada ha detenido a los extremeños para celebrar su cabalgata de los Reyes Magos... salvo un pinchazo en la carroza de Melchor

Nada ha detenido a los extremeños para celebrar su cabalgata de los Reyes Magos... salvo un pinchazo en la carroza de Melchor. Lo ha hecho durante un tiempo ralentizando una cabalgata en la que los más pequeños junto con sus padres le han hecho frente con ilusión y una sonrisa a los 4°C, pero con 0° de sensación térmica. No han faltado tampoco las bufandas, los guantes, los polares y las orejeras para hacer frente al frío polar.

Un pinchazo en la carroza de Melchor, ha ralentizado la Cabalgata de Cáceres. Al inicio del desfile, la carroza del Rey Mago ha sufrido un pinchazo en una rueda, lo que ha provocado un retraso en el recorrido. El problema, sin embargo, ya está arreglado, que para eso son Reyes Magos.

En una noche fría, pero afortunadamente sin lluvia y con la ilusión por las nubes los Reyes Magos han recorrido las calles de la capital regional para llevar sus ofrendas al Niño Jesús y preparar el reparto de regalos entre los emeritenses que se han portado bien. Al desfile real no han faltado ni siquiera los bomberos, tan ilusionados como los demás.