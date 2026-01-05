Las redes echan de menos al Gaspar 'guapo' en la Cabalgata de Madrid

Este año son muchos los que en redes sociales han echado en falta al Melchor guapo, el actor Beltrán Iraburu.

Cabalgata de los Reyes Magos 2026: Melchor, Gaspar y Baltasar traen alegría y regalos a las calles de España

Compartir







La Cabalgata de los Reyes Magos tampoco escapan de la polémica. Este año son muchos los que en redes sociales han echado en falta al Melchor guapo, nada menos que Beltrán Iraburu en la fiesta de los más pequeños en Madrid. El monarca, proveniente de Asia como dice la tradición, llevaba años siendo tendencia en las redes sociales ya que era el guapo actor el que lo interpreta desde 2022.

PUEDE INTERESARTE Así será la Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Madrid: horario y recorrido

PUEDE INTERESARTE Cabalgatas de Reyes 2026 en Galicia: horarios y recorridos para ver a los Reyes Magos

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Acostumbrado siempre a los papeles de villano en las ficciones musicales de nuestro país por su potente voz, interpretó a Scar en 'El rey león' durante seis temporadas y también a Gastón en 'La bella y la bestia'. Otras grandes obras donde también ha participado el actor han sido 'El médico' y 'Los pilares de la tierra'.

El actor se mostraba entusiasmado siempre por poner en la piel de Gaspar. "La experiencia de recibir esa energía durante una cabalgata es algo que no voy a olvidar. Miras a un niño y lo haces feliz. Realmente te sientes un rey mago. Lo haría una vez a la semana".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En una entrevista con 7NN Noticias reconocía que, pese a su experiencia en los escenarios, dar el discurso dirigido a millones de niños sientes pánico, incluso puede darte un "blancazo", es decir, puedes quedarte en blanco. "Pasas un mal rato, envejeces dos años en tres décimas de segundo".