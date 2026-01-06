Indonesia regresa a las aguas para localizar a dos españoles desaparecidos tras el naufragio: "Tenemos esperanzas"

Indonesia retoma la búsqueda de los dos niños españoles desaparecidos tras el naufragio

Los equipos de búsqueda de Indonesia regresaron este martes a las aguas donde tratan de localizar a dos menores españoles desaparecidos el 26 de diciembre a raíz del naufragio de un barco turístico, por el cual dos españoles fallecieron y dos fueron rescatados.

"Tenemos esperanzas, vamos a seguir dando nuestro mayor esfuerzo", declaró a EFE Eko Lagay, uno de los tripulantes del barco KN Puntadewa, movilizada por la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) para el operativo.

El naufragio

El barco KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

La última localización conocida de la nave se encuentra entre las islas de Padar y Rinca -en el Parque Natural de Komodo-, una zona de fuertes corrientes submarinas.

Por su parte, las familias afectadas por el accidente en Indonesia han mostrado su confianza en que el dispositivo de búsqueda continúe hasta localizar a los dos menores aún desaparecidos "lo antes posible", después de haber recibido este domingo la confirmación de la recuperación de los restos mortales de Fernando Martín, entrenador del Valencia Femenino B.

En un comunicado conjunto, estas familias explican que las autoridades indonesias, cuya labor valoran "enormemente", han extendido tres días más el periodo oficial de búsqueda y siguen dotando de más medios humanos y materiales a este dispositivo, que confían en que continúe hasta localizar a sus seres queridos.

"Agradecemos todo el apoyo que estamos recibiendo, tanto en España como en Indonesia, por parte de las instituciones y del conjunto de la sociedad. Las muestras de empatía y el respeto en el tratamiento de la información sobre esta indescriptible tragedia son un consuelo en mitad del dolor. No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos", manifiestan.

El cuerpo hallado este domingo en aguas de Indonesia es el de Fernando Martín, desaparecido en el naufragio de una embarcación ocurrido el pasado 26 de diciembre en el que viajaba junto con su familia. Así lo han confirmado fuentes familiares, que han conocido la localización del cuerpo en la madrugada de este domingo.

El cuerpo de Fernando Martín, de 44 años y entrenador del Valencia CF Femenino B, se ha encontrado en la misma zona donde el pasado lunes 29 de diciembre se halló el cuerpo de la otra menor localizada, de 12 años.

La mujer de Fernando, Andrea Ortuño, fue hallada con vida tras el naufragio, al igual que una de las hijas de ella, que ya se encuentra en España. El pasado 29 de diciembre se localizó el cadáver de la menor de 12 años hija también de Andrea y faltaban por localizar a tres desaparecidos: Fernando Martín --cuyo cuerpo ha sido encontrado este domingo-- y otros dos niños, ambos varones: uno hijo de Andrea y otro de Fernando.