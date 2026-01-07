Claudia Barraso 07 ENE 2026 - 19:55h.

Marco es un niño de ocho años que necesitaba urgentemente una donación de sangre y su equipo de fútbol hizo todo lo posible para conseguirlo

La segunda oportunidad de Julia, trasplantada de pulmón con 21 años: "No podía andar, fue increíble cuando volví a sentir mis piernas"

Compartir







Marco Lastra es un niño de ocho años que está luchando una batalla muy dura. Es jugador del equipo ‘Cultural Deportiva de Guarnizo’ del Juvenil B, que publicó un post en Instagram donde pedía ayuda para conseguir donantes de sangre para el pequeño.

Con una fotografía de sus compañeros y una pancarta donde le decían que le echaban de menos, explicaron que Marco estaba ingresado en la UCI a la espera de realizarle un trasplante de médula. “Se ha complicado un poco la espera y está muy, muy bajito de defensas”. En el mismo post explicaban que necesitaban poder encontrar un donante compatible lo antes posible porque su vida estaba en peligro.

Dieron todas las indicaciones para las personas que quisieran donar. Al llegar al hospital incluso tenían que indicar que realizaban la donación para un niño “que necesita granulocitos”. Después de unos días de mucha tensión para la familia y para todo el equipo, Marco consiguió a tiempo un donante y su cuerpo ha comenzado a funcionar correctamente. A través de una historia, el equipo trasladaba las buenas noticias acompañada de las palabras de su padre.

“Marco ha tenido el mejor regalo de reyes. Ha estado con dolores en el costado, lo que significa que su médula ya genera defensas que van directamente al nódulo de la infección del pulmón. Ahora ya nos centramos en las complicaciones ‘normales’ del trasplante. Sin duda una gran noticia, pero no la última, os comparto las palabras de Sergio, el papá de Marco”.

Su estado de salud actual

“Ya no necesita más infusiones de granulocitos, no necesita más donaciones de sangre. Nos sentimos tremendamente agradecidos y afortunados por la respuesta de la gente. Lo que le han dado a Marco no se puede pagar con nada. Ojalá que haya habido gente que, gracias a Marco, se hayan hecho donantes para ayudar a más niños y personas como él. Marco llevará siempre con él la fuerza de mucha gente buena”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En otra historia compartida por el club, aparecía otro miembro del equipo, que podría tratarse de su entrenador, para mandarle un emotivo mensaje: “Yo también estuve como tú de pequeño y mira aquí estoy ahora feliz y contento. Así que tú, tienes que sonreír por papá y por mamá. Tienes que coger muchas fuerzas y ánimos. Va a pasar todo dentro de poco, estás en las mejores manos. Mientras tanto nosotros te esperamos y te empujamos”.

Al terminar el vídeo, le daba una gran sorpresa al pequeño. Una camiseta firmada por todos los jugadores del Atlético de Madrid. Un regalo que seguro que le ha hecho mucha ilusión a Marco y a su familia, pero que sin duda no supera a las tantas donaciones de sangre que ha recibido para que pueda recuperarse del todo y volver a su vida, con sus compañeros dentro del campo de fútbol.