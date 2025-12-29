Una familia de acogida se hace cargo del bebé abandonado en un portal de Sevilla hace dos semanas

Europa Press Redacción Andalucía 29 DIC 2025 - 17:57h.

El recién nacido fue trasladado a un centro hospitalario, donde permaneció ingresado varios días, si bien tras recibir el alta ya se encuentra con esta familia

Una familia de acogida se hace cargo del bebé abandonado en un portal de Sevilla: están tramitando su adopción

SevillaUna familia de acogida se ha hecho cargo del bebé abandonado en un portal de la barriada Madre de Dios de Sevilla hace dos de semanas. El recién nacido fue trasladado a un centro hospitalario, donde permaneció ingresado varios días, si bien tras recibir el alta ya se encuentra con esta familia.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, durante el tiempo en el que el bebé estuvo en el hospital, "donde fue sometido a diversos reconocimientos médicos", se iniciaron los trámites para que no tuviera que ingresar en un centro de protección de menores, sino que fuese a vivir con una familia que manifestara el deseo de adoptar a un menor.

Acogido "en régimen de guardia con fines de adopción"

En este sentido, para culminar con ese proceso se buscó a una familia para que lo acogiera "en régimen de guardia con fines de adopción" entre varias familias candidatas y con el objetivo de que el recién nacido tuviera "el entorno más estable posible". De esas tres, se seleccionó a la que cumplía con los requisitos más adecuados.

La Junta de Andalucía realizó en las horas posteriores al hallazgo del bebé al declaración de desamparo provisional e inició el protocolo habitual en estos casos.

La Policía Nacional abrió una investigación para localizar a los padres del menor, encontrado por los vecinos de la citada barriada.