Los hechos ocurrieron en 2023 cuando la víctima denunció la sustracción de su vehículo tras dejarlo en un taller
El arrestado, de 73 años, informó a la afectada que había localizado en Noruega su automóvil e intentó estafarla
MálagaUn anciano fue detenido en Marbella, Málaga, después de robar el coche a una mujer tras fingir ser un policía noruego, según ha precisado la Policía Nacional en un comunicado.
A sus 73 años, está acusado de los delitos de hurto de vehículo, falsedad documental y tentativa de estafa. Los hechos se remontan al año 2023 cuando se denuncia la sustracción de un automóvil en un taller.
Allí lo había dejado su propietaria para unas reparaciones mecánicas. Posteriormente, la víctima amplió su denuncia y manifestó que un hombre había contactado con ella para informarle de que lo había sido recuperado en Noruega "en muy mal estado".
Le habría ofrecido una cantidad de dinero "irrisoria" a cambio del turismo. Las gestiones policiales efectuadas pudieron averiguar que ese individuo era el que se lo había llevado, tras cambiarle las matrículas por unas de su país natal.
Pretendía engañar a la propietaria para legalizarlo
Y para legalizar la documentación en tráfico pretendía engañar a su legítima propietaria. El coche no pudo ser localizado hasta que en julio de este mismo año, la denunciante facilitó los nuevos datos.
Tras una laboriosa investigación efectuada por los agentes, se pudo identificar al titular de la línea telefónica y cuenta de correo electrónico utilizada por el supuesto agente extranjero para hablar con la afectada.
Igualmente, averiguaron que esta misma persona habría dado de alta un seguro para un automóvil, en una compañía que opera en el territorio nacional, con las mismas características técnicas que el sustraído.
Finalmente, los investigadores comprobaron que el autor de los hechos era un residente de la localidad marbellí, de origen noruego, que no tenía ningún vínculo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de su país.