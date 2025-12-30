Redacción Andalucía Europa Press 30 DIC 2025 - 17:12h.

Los hechos ocurrieron en 2023 cuando la víctima denunció la sustracción de su vehículo tras dejarlo en un taller

El arrestado, de 73 años, informó a la afectada que había localizado en Noruega su automóvil e intentó estafarla

Compartir







MálagaUn anciano fue detenido en Marbella, Málaga, después de robar el coche a una mujer tras fingir ser un policía noruego, según ha precisado la Policía Nacional en un comunicado.

A sus 73 años, está acusado de los delitos de hurto de vehículo, falsedad documental y tentativa de estafa. Los hechos se remontan al año 2023 cuando se denuncia la sustracción de un automóvil en un taller.

PUEDE INTERESARTE Detenido un violador en serie que se hacía pasar por policía y por guardia civil para abordar a sus víctimas en Valencia

Allí lo había dejado su propietaria para unas reparaciones mecánicas. Posteriormente, la víctima amplió su denuncia y manifestó que un hombre había contactado con ella para informarle de que lo había sido recuperado en Noruega "en muy mal estado".

Le habría ofrecido una cantidad de dinero "irrisoria" a cambio del turismo. Las gestiones policiales efectuadas pudieron averiguar que ese individuo era el que se lo había llevado, tras cambiarle las matrículas por unas de su país natal.

PUEDE INTERESARTE Detienen a un hombre por presuntamente estafar a mujeres extranjeras al hacerse pasar por un agente en Calasparra, Murcia

Pretendía engañar a la propietaria para legalizarlo

Y para legalizar la documentación en tráfico pretendía engañar a su legítima propietaria. El coche no pudo ser localizado hasta que en julio de este mismo año, la denunciante facilitó los nuevos datos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras una laboriosa investigación efectuada por los agentes, se pudo identificar al titular de la línea telefónica y cuenta de correo electrónico utilizada por el supuesto agente extranjero para hablar con la afectada.

Igualmente, averiguaron que esta misma persona habría dado de alta un seguro para un automóvil, en una compañía que opera en el territorio nacional, con las mismas características técnicas que el sustraído.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Finalmente, los investigadores comprobaron que el autor de los hechos era un residente de la localidad marbellí, de origen noruego, que no tenía ningún vínculo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de su país.