02 ENE 2026 - 15:30h.

Una pareja logró retener a uno de los asaltantes de su vivienda rural en Andoain, San Sebastián, hasta la llegada de la Ertzaintza después de sufrir una agresión violenta durante la mañana del día de Año Nuevo. Los hechos se saldaron con la detención de dos hombres, de 24 y 25 años, que ya han sido puestos a disposición judicial, según han informado fuentes oficiales.

El suceso ocurrió a primera hora de la mañana, alrededor de las ocho, cuando la tranquilidad habitual de la vivienda se vio abruptamente alterada. La pareja se encontraba descansando cuando comenzaron a escuchar llamadas insistentes a la puerta del domicilio. Ante la posibilidad de que se tratara de una urgencia, el hombre decidió levantarse y abrir.

Un ataque inesperado en plena madrugada

Nada más franquear la entrada, el morador se encontró con un individuo desconocido, vestido de negro, que se abalanzó sobre él de forma repentina. El impacto fue tan brusco que ambos cayeron al suelo, iniciándose un forcejeo en el que el asaltante comenzó a golpear a la víctima.

Durante ese enfrentamiento, el agresor llegó a utilizar el cable de una lámpara con la intención de estrangular al hombre, incrementando la gravedad del ataque. La escena, que se desarrolló en cuestión de segundos, evidenció la violencia del asalto y la situación de riesgo a la que se vio sometida la pareja dentro de su propio hogar.

La intervención decisiva de la mujer

Al percatarse de lo que estaba ocurriendo, la mujer acudió en auxilio de su pareja. En un intento por frenar la agresión, comenzó a defenderse golpeando al asaltante con una muleta, lo que permitió ganar unos instantes cruciales. Fue en ese momento cuando un segundo individuo irrumpió en el interior de la vivienda.

Este segundo hombre trató de intervenir para separar a su acompañante, pero la situación dio un giro cuando la mujer consiguió alertar telefónicamente de lo sucedido. Al darse cuenta de que la policía había sido avisada, el segundo implicado optó por abandonar el lugar y huir del domicilio.

Pese a ello, el primer asaltante continuó golpeando tanto al hombre como a la mujer, prolongando la agresión durante varios minutos. Aun así, la pareja consiguió reducirlo y retenerlo dentro de la vivienda hasta que llegó una patrulla policial.

La actuación policial y las detenciones

Los agentes de la Ertzaintza que se desplazaron hasta la zona se encontraron, por un lado, con el asaltante retenido por las víctimas y, por otro, localizaron en las inmediaciones al segundo sospechoso, que había huido previamente del lugar. Ambos fueron finalmente arrestados.

A su llegada al domicilio, los agentes constataron que la pareja presentaba diversas contusiones y heridas como consecuencia de la agresión sufrida. El principal agresor opuso resistencia activa durante su detención, lo que obligó a los agentes a intervenir para inmovilizarlo y proceder a su arresto con seguridad.

Las víctimas tuvieron que recibir asistencia sanitaria debido a las lesiones provocadas durante el asalto, aunque no se ha informado de que su estado revistiera gravedad.

Puestos a disposición judicial

Los dos detenidos, de 24 y 25 años, fueron trasladados a dependencias policiales y, tras completarse las diligencias correspondientes, han sido puestos a disposición judicial. La investigación ha quedado en manos de la autoridad judicial, que determinará ahora la responsabilidad penal de los implicados.