Iván Sevilla 03 ENE 2026 - 14:38h.

El cuerpo sin vida del anciano fue localizado flotando junto al paseo fluvial de Xubia, A Coruña

Al hombre mayor, que padecía alzhéimer, se le vio por última vez el 30 de diciembre

A CoruñaTriste desenlace en el caso del vecino de 76 años desaparecido hace varios días en el municipio de Oleiros (A Coruña). Su cadáver fue encontrado este 2 de enero en un río.

Según ha confirmado el ayuntamiento de la localidad donde residía y se le buscaba, el cuerpo sin vida del hombre mayor fue localizado. Un viandante lo descubrió flotando en el agua.

Así lo detalló el 112 de Galicia, que especificó que se halló junto al paseo fluvial de la parroquia de Xubia. Nada más avistarlo, alertó a emergencias cuando eran más de las 21 horas.

Padecía alzhéimer

De inmediato se activó un operativo de rescate dirigido por los Bomberos de Narón. Acudieron para sacarlo de allí una hora después del aviso y el cadáver quedó a custodia de los agentes de Policía Nacional.

Tal y como precisó el consistorio oleirense, el anciano padecía alzhéimer y pudo desorientarse cuando se le vio por última vez el 30 de diciembre del 2025. Fue en la calle Díaz Baliño, concretamente.