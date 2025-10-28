Dani Alves se ha convertido en predicador en un templo evangelista

El futbolista ha pasado de publicar bailes a ceder espacio a los mensajes espirituales

Tras salir de prisión al ser absuelto de la agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton, en Barcelona, Dani Alves ha dado un giro radical y sorprendente a su vida y se ha convertido en predicador en un templo evangelista.

El futbolista ha pasado de publicar bailes y acaparar todos los focos, a ceder espacio a los mensajes espirituales, incluso cambiando su biografía en su cuenta de Instagram por "discípulo de Cristo Jesús".

Su paso por prisión parece haber hecho mella en Alves, que ha dado un paso al frente en su vocación y ahora participa activamente en cultos evangélicos, centrándose en la fe y también en su familia tras convertirse en padre del primer hijo en común con su mujer Joana Sanz este pasado mes de octubre.

Alves fue absuelto el pasado mes de marzo

El pasado mes de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) absolvía al futbolista al revocar su condena de cuatro años y medio de cárcel por la violación de una joven en Barcelona, por considerar que no hay pruebas de la agresión y que el testimonio de la denunciante no es "fiable".

En su sentencia estima por unanimidad el recurso presentado por la defensa del exjugador del Barça y lo absuelve de agresión sexual al concluir que la resolución de la Audiencia de Barcelona que lo condenó adolece de "vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones".

Alves estuvo en prisión preventiva durante catorce meses y salió en libertad provisional en marzo del año pasado, bajo fianza de un millón de euros, tras ser condenado por violar a una joven de 23 años en el baño de un reservado de la discoteca Sutton de la capital catalana, en diciembre de 2022.

La sala, integrada por Maria Àngels Vivas, Roser Bach, María Jesús Manzano y Manuel Álvarez, basó su resolución en el visionado de las imágenes grabadas por las cámaras de la discoteca antes de los hechos denunciados, en las que el futbolista y la joven bailan y toman una copa juntos, contrastadas con las versiones de ambos.

En ese sentido, el tribunal recuerda que la propia sentencia de la Audiencia ya aludía a la "falta de fiabilidad" del testimonio de la joven respecto a lo que se aprecia en el vídeo, ya que indicaba "de forma explícita que lo que relata no se corresponde con la realidad".

El TSJC reprochó a la Audiencia que reconociera esa incoherencia entre el relato de la joven y las imágenes del vídeo, mientras acepta el resto de su declaración -en lo que respecta a la penetración ocurrida en el interior del baño de la discoteca-, evitando contrastarla con otras pruebas, como la pericial de las huellas dactilares y la biológica de ADN.