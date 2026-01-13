El detenido ya se encuentra en prisión provisional

BadajozLa Policía Nacional ha detenido a un varón de 81 años, pareja de la mujer de 78 que murió la pasada noche en Badajoz, a consecuencia de las lesiones recibidas presuntamente por su pareja, y que ya se encuentra en prisión provisional.

Según ha informado a EFE la Policía Nacional, la mujer falleció sobre las ocho de la tarde de ayer en el Hospital Universitario de Badajoz, donde estaba ingresada desde el pasado viernes.

Ayuda contra la violencia de género

Si se confirma este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 4 en 2026 y a 1.345 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.