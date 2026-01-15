Un bombero, herido en un segundo derrumbe en la vivienda siniestrada

Muere un joven de 18 años y su hermano de 13 años resulta herido grave tras derrumbarse el techo de su habitación en Manacor, Mallorca

Compartir







MallorcaLos servicios de emergencias han rescatado al niño de 13 años herido en el derrumbe de Manacor, en el que ha muerto su hermano de 18 años, bajo un metro de escombros.

"Los bomberos y la Policía Local han entrado rápidamente y han empezado a desescombrar, han encontrado el joven, la primera víctima, y escuchaban a la segunda víctima. Había un metro de escombros y han empezado a desescombrar y han rescatado al niño de 13 años", ha explicado el director insular de Emergencias, Joan Fornàs.

El menor está estable y en observación en la UCI pediátrica del Hospital Son Espases.

Hasta tres derrumbes

Fornàs ha explicado, además, que un segundo derrumbe ha sorprendido a los equipos de emergencias cuando estaban apuntalando el inmueble y ha herido a uno de los bomberos en las costillas. Más tarde, ha habido un tercer derrumbe.

Los técnicos del Ayuntamiento y Bomberos de Mallorca analizan ahora la vivienda para tratar de esclarecer las circunstancias del fatal derrumbe.