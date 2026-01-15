El ruso de la 'banda de María del Monte' e íntimo de Antonio Tejada, detenido por otro atraco

La detención se ha producido durante un operativo en Sevilla con nueve registros contra las bandas de robo a joyeros

El dolor de la madre de Athina, desaparecida desde hace dos meses: "Su padre me amenazó, no la llevó al colegio y podrían estar fuera de España"

La banda que atracó a María del Monte era peligrosa. Muy peligrosa. Tanto la actuación en la casa de la cantante como los acontecimientos que se van conociendo posteriormente, lo están demostrando.

El ciudadano ruso Arseny Garibyan, uno de los diez acusados por el asalto al chalé de María del Monte, ha sido detenido en el marco de una operación para capturar a los responsables de un violento atraco perpetrado en julio de 2024 -prácticamente un año después del robo a la popular cantante que tuvo lugar en la madrugada del 25 de agosto de 2023- a un joyero en Arcos de la Frontera (Cádiz).

Arseny Garibyan, considerado por la Guardia Civil como un amigo íntimo de Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, ha sido arrestado por agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Écija (Sevilla), según ha adelantado el Diario de Sevilla.

En noviembre de 2025 fue arrestado Juan Francisco N. D., apodado Zoleta, por su supuesta implicación en el asesinato de un joven de 33 años en Chiclana de la Frontera durante un vuelco de droga. En ese caso siete hombre entraron con extrema violencia, con la finalidad de localizar una cantidad importante de marihuana que la víctima almacenaba en su casa. Y en ese asalto se produjeron disparos que provocaron la muerte del hombre.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha confirmado las fuerzas de seguridad están desarrollando la denominada operación Solucar Austral, una actuación conjunta de la Guardia Civil de Cádiz, de la Comandancia también de Sevilla y de la Policía Nacional, destinada a luchar contra bandas que se dedican al robo con violencia a joyeros y empresarios.

En el marco de esta operaciín la Guardia Civil de Cádiz ha procedido este jueves, 15 de enero, al despliegue de un dispositivo policial en la barriada de las Tres Mil Viviendas de Sevilla, que ha culminado con la detención de varios individuos acusados de presuntos delitos contra el patrimonio, según han confirmado fuentes del Instituto Armado.

Así, se han practicado un total de nueve entradas y registros domiciliarios en Sevilla capital, incluido el Polígono Sur. Además, se han llevado a cabo registros en zonas como Utrera y Torreblanca, según detallaba el Instituto Armado a esta agencia. Dado que la operación continúa abierta, aún no han trascendido datos concretos sobre el volumen de detenciones y elementos incautados, a la espera de la investigación policial.