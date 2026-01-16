Fallece un parapentista al caer en el Risco de Famara en Lanzarote

La Guardia Civil se encargará de continuar con la investigación del suceso

Un parapentista de 65 años ha fallecido este viernes tras sufrir una caída en el Risco de Famara, en el municipio de Teguise, en Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 13 horas en una zona del municipio ya nombrado Teguise, una zona de difícil acceso hasta donde se trasladó el helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES).

Los rescatadores accedieron hasta la víctima y comprobaron que presentaba lesiones incompatibles con la vida, por lo que trasladaron el cuerpo hasta el aeropuerto de Lanzarote

Posteriormente agentes de la Guardia Civil asumieron la custodia del cadáver e instruyeron las correspondientes diligencias. En la resolución de la situación también colaboraron bomberos de Lanzarote y Policía Local.