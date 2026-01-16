La Policía avisa que la transferencia inesperada de destinatarios anónimos puede ser dinero de cuentas robadas

Las ciberestafas se han convertido en el pan nuestro de cada día con el auge de las aplicaciones y el uso intensivo de internet. La Policía Nacional ha alertado de una nuevo engaño a través de la conocida aplicación de Bizum, que si caes en ella puedes perder dinero. Si recibes un envío de alguien desconocido y después te pide que le devuelvas la cantidad "cuidado", advierten, "puede venir de una cuenta robada".

El método ha sido detectado en varios territorios españoles y parece funcionarles a los delincuentes, que confían en la buena voluntad de las personas que reciben un Bizum supuestamente por error y que termina siendo una estafa.

La Policía avisa que quienes reciben transferencias inesperadas mediante aplicaciones de pago móvil de destinatarios anónimos puede ser dinero de cuentas robadas o vinculadas a fraudes por lo que los usuarios pueden perder el dinero transferido si banco detecta su procedencia ilícita y exige su devolución.

Cómo reaccionar si recibes un Bizum de un desconocido

Las autoridades alertan para que los ciudadanos no caigan en esta estafa, y no sufran posibles perjuicios económicos. El engaño abusa de la confianza que tenemos en la agilidad y eficacia de las transferencias digitales. Los estafadores juegan con esto y envían dinero a través de Bizum a miles de personas y días después les piden que les devuelvan el dinero que mandaron por error.. También pueden pedir la devolución inmediata del importe.

El consejo de los expertos es de ninguna manera devolver el dinero y si se trata de un error que hablen con el banco. Así quedan entre las entidades bancarias que tendrán que encargarse de gestionar la incidencia y revertir la operación en caso de que proceda.