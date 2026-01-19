El hecho de que ella misma reconociese que fue la que se tiró por la ventana ha motivado que, en principio, quede descartada la agresión física o que la empujaran

La mujer herida al precipitarse desde un tercer piso en Zamora se tiró al estar retenida

Compartir







Los dos hombres investigados por la caída de una mujer desde un tercer piso en Benavente, en Zamora, han quedado en libertad sin cargos, según ha indicado la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes y ambos están siendo investigados como supuestos autores de un delito de detención ilegal por, presuntamente impedir a la mujer abandonar el piso por la puerta, algo que podría haber redundado en que ésta, –que en un primer momento relató que fue ella la que se lanzó por una ventana, se precipitase a través de ella.

La mujer se recupera en el Hospital de León tras lanzarse desde un tercer piso

El hecho de que ella misma reconociese que fue la que se tiró por la ventana ha propiciado que, en principio, quede descartada la agresión física o que alguno de los dos varones la empujara.

Tras lo ocurrido, y desde ese viernes, la mujer se recupera en el Hospital de León. Al parecer, su caída fue amortiguada por los tendederos del edificio, según han informado fuentes de la investigación.

Los agentes localizaron a la mujer en las inmediaciones del edificio con heridas aparentemente superficiales y en evidente estado de nerviosismo y la asistieron hasta la llegada de los servicios sanitarios, como informaron fuentes de la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Benavente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras lo ocurrido, la Guardia Civil de Benavente se ha hecho cargo de la investigación para aclarar las circunstancias que rodean a los hechos, acontecidos exactamente en un edificio del barrio de San Isidro, hasta el que se desplazaron agentes del Instituto armado y de la Policía Local.