El laboratorio donde se analiza el ADN del accidente de Adamuz que da la respuesta más dura a las familias

Silvia Asiain 20 ENE 2026 - 21:33h.

El emotivo homenaje a Pablo en la estación de Chamartín, el maquinista fallecido en Adamuz

La Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo para identificar a todas las víctimas. Varios helicópteros han trasladado a Madrid las muestras tomadas a los cuerpos de los fallecidos en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba y también las de familiares que buscan a los suyos para analizar el ADN. Es un trabajo minucioso que se han centralizado en capital.

En el laboratorio del Departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil donde se analizan las muestras de ADN tomadas en el lugar del accidente. Aquí se centraliza el análisis de esas pequeñas muestras que han volado desde Córdoba y se cotejan con las que se ha tomado a las personas que todavía no han encontrado a sus familiares.

Se trata de encontrar esas coincidencias que determinan un vínculo familiar. A veces es sufiente con la huella dactilar, pero siempre se complementa con un análisis génetico. "Dependiendo del estado de los cadáveres se toman muestra de unas partes o de otras". El proceso analítico nos dice cuánto ADN hay en las muestras, como el PCR para hacer análisis del COVID.

Cualquier resto encontrado en el lugar del accidente se recoge y analiza y una vez identificado se elabora un informe que se remite al Tribunal Superior de Justicia de Andalucia.

La idea es que nadie se quede sin identificar.