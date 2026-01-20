El sector ferroviario ha roto el silencio de los cinco minutos de parón por la tragedia ferroviaria con el sonido de la bocina

El accidente ferroviario en Adamuz, en directo: recuperan tres cadáveres atrapados en el tren Alvia

Los maquinistas de Renfe han homenajeado en la estación de Chamartín a su compañero Pablo, el joven conductor de Alvia que ha muerto en el accidente en el descarrilamiento de Adamuz (Córdoba). El sector ferroviario ha roto el silencio de los cinco minutos de parón por la tragedia ferroviaria con la bocina, todo un gesto simbólico que muestra cómo esta tragedia ha sacudido a los profesionales.

Las redes sociales se han llenado de vídeos donde se escucha cómo los maquinistas recuerdan a Pablo, un vecino de Alcorcón de tan solo 28 años y con más de cinco años de experiencia. “Nuestros compañeros de Chamartín han roto así el silencio tras los cinco minutos de parón. Esto va por todos los compañeros maquinistas, ferroviarios y afectados”, explica un usuario, también maquinista de Renfe, en la plataforma X.

“Sobran las palabras, por nuestro compañero”, dice Miguel, maquinista

A primera hora de la mañana, la estación de Chamartín se ha convertido en el escenario de un homenaje a todos los que perdieron la vida en Adamuz. Varios maquinistas han detenido los trenes durante cinco minutos como tributo por su compañero fallecido. Y, justo después, han hecho sonar las bocinas al unísono para despedirse de él. “Sobran las palabras, por nuestro compañero”, dice Miguel, maquinista, en la plataforma X.

Un simple gesto que ha sido capaz de conmover a todos los que estaban presentes y a los que han podido verlo en redes sociales. “Se ponen los pelos de punta y se acristalan los ojos”, confiesa uno. “Extremadamente emotivo, se pone la piel de gallina, soy maquinista en trenes argentinos pero cuando pasa esto siento que le pasa a un compañero más salvado las distancias, saludos desde Argentina!”, reconoce otro.

Pablo, un joven amante de la fotografía

Pablo tenía 28 años y una de sus pasiones era la fotografía. El cuerpo de Pablo fue encontrado por los equipos de rescate en las inmediaciones del tren de Renfe. "El maquinista salió despedido decenas de metros desde la cabina". A pesar de su juventud, tenía ya una experiencia de cinco años conduciendo trenes de alta velocidad.

El joven vivía en el barrio de Ondarreta y estudió en el Colegio público Santo Domingo, donde su madre fue profesora hasta el pasado mes de junio, cuando se jubiló. De hecho, estaba ahora en un viaje a Egipto. La familia era bastante conocida en Alcorcón. Antes de acceder a la conducción de trenes, cursó el grado en Ingeniería Informática en la Universidad Carlos III de Madrid, donde adquirió una sólida formación en programación, desarrollo de software y lenguajes como Java o C++.

Posteriormente completó su formación específica como maquinista en Cetren, el centro de Adif dedicado a la formación, pruebas y simulación de conducción y operación ferroviaria en España, donde obtuvo la licencia y el diploma entre 2019 y 2020, incorporándose después a Renfe como maquinista a jornada completa.