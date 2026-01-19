Alberto Rosa 19 ENE 2026 - 17:16h.

El padre de la joven ha contado que pudo saber que su hija figuraba en un historial clínico, pero las autoridades no han podido confirmarlo

Minuto a minuto | La última hora sobre el accidente de tren con al menos 39 muertos en Adamuz, Córdoba

Al menos 39 personas han muerto en el descarrilamiento de un tren en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, Córdoba, en el que dos vagones invadieron el carril contiguo y acabó con el impacto de otro tren Alvia que circulaba en sentido contrario.

Las autoridades aún no han podido confirmar una cifra exacta de desaparecidos y son muchas las familias que viven unos momentos terribles de incertidumbre en los que también queda algo de esperanza. Horacio, padre de Miriam Alberico, una de las pasajeras del Alvia, ha contado en el programa ‘Hoy en día’ de Canal Sur que seguían buscando a su hija.

“Yo la sigo normalmente en una aplicación cuando sale de viaje y dejé de seguirla cuando estaba aproximadamente por Montoro”, cuenta el padre de la joven de 27 años. Él pensó que podía deberse a la cobertura del tren. “Le pregunté que dónde estaba y no me contestó”, añade.

Horacio ha estado toda la noche junto a su mujer buscando a su hija, hasta que esta mañana le ha llegado algo de esperanza. Una amiga de Miriam que es médica en el Hospital Macarena de Sevilla ha podido confirmar que la joven aparece en el sistema y que ha recibido una operación.

“Ella me ha averiguado que le han hecho una placa de tórax y una radiografía de columna y de rodilla”, señaló Horacio. “Nos hemos agarrado a eso”, añadió, al confirmar que su hija podía haber sido atendida en un hospital, aunque desconocen dónde. "No sabemos en qué hospital está, público o privado, pero estará en alguna cama hospitalaria", ha dicho.

Sin embargo, una familiar de Miriam ha desmentido en X que tengan noticias de la joven. “Hola, toda información no es real, seguimos sin localizarla, el hospital Reina Sofía nos dice que no tienen registros de Miriam, ni allí ni en ningún otro hospital. No hay nada confirmado. Seguid compartiendo por favor, seguimos buscándola”, ha escrito Eva Mestre.

La familiar de la desaparecida ha señalado que “no hay ninguna confirmación de ningún hospital”. “Hubo una confusión con la fecha de unas placas en su historial clínico. Las pruebas son de 2021. Su padre como es normal vió la esperanza, pero seguimos sin noticias”, añadió.

Por tanto, la familia sigue sin tener rastro de la joven y siguen buscándola. Tal y como ha descrito Mestre, Miriam Alberico Larios tiene 27 años y llevaba un pantalón de pana verde. Iba en el Alvia 2384 en dirección Huelva.