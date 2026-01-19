Miguel Salazar Madrid, 19 ENE 2026 - 17:50h.

En mitad de la frustración por la tragedia del accidente de tren en Adamuz (Córdobda), se escuchan gritos de auxilio como el de María Fernández, tía de una de las desaparecidas. Su sobrina se llama Miriam del Rosario, y es una joven de 27 años que iba en el vagón 1 del Alvia Madrid Huelva. "Venía de estar con su marido y se volvía a Huelva, porque su familia es de allí", comparte a través de una conexión telefónica su tía.

La mujer comparte su indignación en directo por la falta de noticias. "Nos tienen totalmente desinformados", denuncia como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Según explica María Fernández, están recibiendo "informaciones contradictorias".

A su familia le habían trasladado que una persona que obedece a sus apellidos le iban a hacer unas placas de tórax y rodillas. "Nos dieron la información pero no nos dijeron dónde se iba a hacer porque solo existía la petición", comparte en 'El tiempo justo'.

Sin respuestas tras llamar a los números de atención a los familiares

En cualquier caso, su marido acudió al hospital Reina Sofía de Córdoba para saber si se encontraba allí. "Le han dicho que no le podían dar información por la ley de protección de datos. Es algo increíble", lamenta su tía. Además, han llamado al número de atención a los familiares (900 10 10 20). "Lo único que dicen es que sÍ iba en el tren, algo que ya sabemos", relata.

Los familiares de Miriam del Rosario también han recurrido al 112, pero siguen sin encontrar respuestas. "Nos dicen que no pueden ampliar más información de la que nos han dado", cuenta. En estos momenos, reina la desesperación entre sus seres queridos.

"Hemos estado llamado todos los familiares y amigos, hemos dejado los datos porque ella si no contacta con nosotros es porque no tiene móvil. Si está inconsciente y no saben quién es, no nos pueden localizar", manifiesta.