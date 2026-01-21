Condenado a tres años y medio de prisión el portero de un local de ocio nocturno de Bolaños por homicidio imprudente
Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a tres años y seis meses de prisión al portero de un local de ocio nocturno de Bolaños de Calatrava por un delito de homicidio por imprudencia, tras la muerte de un cliente durante una riña ocurrida en julio de 2022.
La sentencia, dictada tras el veredicto del jurado popular conocido el pasado viernes, descarta el delito de homicidio doloso que sostenían inicialmente tanto la Fiscalía como la acusación particular, que solicitaban penas de hasta 14 años de prisión.
Según los hechos probados, tras un primer enfrentamiento en la puerta del local, la víctima regresó armada con una navaja y apuñaló al acusado en un brazo
Posteriormente, se produjo una riña en la vía pública en la que el portero golpeó en dos ocasiones en la cabeza a la víctima con un detector de metales, provocándole un traumatismo craneoencefálico severo que causó su muerte horas después.
El tribunal considera que el acusado actuó con ánimo de lesionar y no de matar, apreciando una conducta imprudente respecto al resultado mortal. Por ello, la condena se limita a un delito de homicidio imprudente y no doloso. La sentencia rechaza la legítima defensa, al entender que se trató de una riña mutuamente aceptada y que el acusado era consciente de que la víctima portaba un arma blanca cuando decidió continuar el enfrentamiento.
Además de la pena de prisión, el fallo impone una multa por un delito de lesiones en grado de tentativa y condena al acusado a indemnizar a la hija menor, a la madre y a la hermana de la víctima con una cuantía total que supera los 250.000 euros
El tribunal ha acordado la libertad provisional del condenado, dado que la pena impuesta queda prácticamente cumplida con el tiempo que ha permanecido en prisión provisional, tras ingresar el 2 de agosto de 2022.