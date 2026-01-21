La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a tres años y medio de cárcel al vigilante de seguridad por la muerte de un hombre en Bolaños

Los maquinistas convocan tres días de huelga para "recuperar los estándares de seguridad"

Compartir







La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a tres años y medio de prisión al vigilante de seguridad juzgado por la muerte de un hombre a las puertas de un local de ocio nocturno de Bolaños de Calatrava en 2022. El tribunal ha acordado su puesta en libertad provisional, al haber cumplido ya casi la totalidad de la pena en prisión preventiva.

La sentencia, hecha pública este miércoles, considera al acusado autor de un delito de homicidio por imprudencia en concurso ideal con un delito de lesiones dolosas en grado de tentativa

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 31 de julio de 2022, en la entrada del establecimiento ‘Rincón Latino’, cuando se negó el acceso a la víctima por su estado de embriaguez. Tras una discusión y un primer enfrentamiento, el hombre regresó al lugar armado con una navaja, produciéndose una pelea que acabó con su vida.

PUEDE INTERESARTE Muere envenenado un quebrantahuesos en Picos de Europa

El tribunal considera probado que el acusado, que ejercía funciones de vigilante de seguridad sin estar dado de alta, golpeó en dos ocasiones con un detector de metales a la víctima, después de que esta le hubiera atacado previamente con el arma blanca, causándole una herida en un brazo.

Los golpes provocaron un traumatismo craneoencefálico severo, que derivó en el fallecimiento del herido horas después en el Hospital General Universitario de Ciudad Real

La pasada semana, el jurado popular declaró por unanimidad al acusado culpable de homicidio imprudente, lo que llevó tanto a la Fiscalía como a la acusación particular a rebajar su petición de pena hasta cuatro años, la máxima prevista para este tipo penal.

PUEDE INTERESARTE Condenado a tres años y medio de prisión el portero de un local de ocio nocturno de Bolaños por homicidio imprudente

Al dictar sentencia, el tribunal ha acordado la libertad provisional del condenado, quien deberá designar domicilio y permanecer a disposición judicial hasta la liquidación definitiva de la condena.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además de la pena de prisión, se le impone una multa de 178 días, con una cuota diaria de seis euros, por el delito de lesiones en grado de tentativa, así como el pago de las costas judiciales, incluidas las de la acusación particular.

En concepto de responsabilidad civil, la sentencia fija indemnizaciones superiores a 250.000 euros: 175.000 euros para la hija menor de la víctima, 52.656 euros para la madre y 25.000 euros para la hermana. De estas cantidades responderán de forma solidaria el acusado y la aseguradora del local, hasta el límite de la póliza de 151.000 euros.