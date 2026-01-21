Los maquinistas convocan tres días de huelga para "recuperar los estándares de seguridad"

El sindicato de maquinistas Semaf ha convocado una huelga de tres días los próximos 9, 10 y 11 de febrero

Muescas en todas las ruedas, soldadura rota, bogies disparados: las claves de la investigación de la tragedia de Adamuz

El sindicato de maquinistas Semaf ha convocado una huelga de tres días -los próximos 9, 10 y 11 de febrero- como "única vía legal" que les queda para reivindicar "la recuperación de los estándares de seguridad del sistema" ferroviario y garantizar la integridad de profesionales y usuarios.

En un comunicado difundido este miércoles por la tarde, Semaf indica que la huelga afectará a todos los maquinistas de las diferentes empresas del sector, que serán llamados a secundar los paros, tras los "graves" accidentes ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Estos siniestros, insiste el sindicato, suponen "un punto de inflexión para exigir que se lleven a cabo todas las actuaciones necesarias que garanticen la seguridad de la operación ferroviaria" y por ello han iniciado todos los procesos legales para la tramitación de la huelga en las distintas empresas.

Semaf asegura que para garantizar la seguridad "se debe comenzar por atender los numerosos partes" remitidos a los responsables del mantenimiento de la infraestructura, en los que se informa del mal estado de las vías en distintos puntos kilométricos, "en lugar de dejarlos sin respuesta ni actuación durante meses, e incluso años"