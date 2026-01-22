Detenido en Navaleno, Soria, tras atrincherarse en su casa con sus dos hijos pequeños

Se personó en el colegio de forma violenta, con portazos y gritos hacia los profesores y recogió a sus dos hijos

Detenido el atrincherado en su casa de Camas, Sevilla, tras disparar varias veces al aire

Un hombre de 39 años, con antecedentes por delitos violentos, ha sido detenido en Navaleno (Soria) como presunto autor de un delito de violencia machista tras atrincherarse en su casa con sus dos hijos -de seis y dos años- a los que sacó del colegio y retuvo en el domicilio.

Al tener conocimiento este jueves de que estaba siendo denunciado por su esposa por violencia machista, se personó en el colegio de forma violenta, con portazos y gritos hacia los profesores y recogió a sus dos hijos, de seis y dos años, a los que se llevó a casa, han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

El hombre se negó a salir y actuó de forma agresiva

Cuando los agentes de la Guardia Civil llegaron a la vivienda para proceder a su detención en virtud de la denuncia presentada, se negó a salir, actuó de forma muy agresiva y cerró la puerta, bloqueándola con muebles.

Tras una conversación dirigida por el negociador de la Comandancia de Soria, y que se prolongó desde las 14:20 hasta las 16:15 horas, el hombre depuso su actitud y, tras permitir la salida de los niños, se entregó a los agentes de forma voluntaria.

Si bien no existen denuncias previas por violencia machista, el hombre había sido detenido el año pasado tras provocar daños en el Centro de Salud de San Leonardo de Yagüe (Soria) y lesiones a un agente de la Guardia Civil.

Las diligencias que se instruyen, una vez finalizadas por el Equipo de Policía Judicial de El Burgo de Osma, serán entregadas en unión del detenido en el Juzgado de Guardia de Soria.