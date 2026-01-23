Pelayo Ortiz Jorge Bergantiños 23 ENE 2026 - 17:52h.

La Dirección General de Tráfico corta el paso a camiones por el temporal y deja cientos de transportistas embolsados

España presenta este viernes avisos por nieve en distintos puntos del país. Ante las alertas y el posible colapso de las carreteras, la Dirección General de Tráfico (DGT) no permite la circulación de camiones y hay cierto enfado en el sector.

Según informa Jorge Bergantiños, "los primeros datos apuntan a unos 400 los camiones que se han quedado embalsados en la entrada a Galicia", "unos 1.700 en todo el noroeste peninsular". Los camioneros afirman que "ha faltado previsión a la hora de avisarles del corte de tráfico" y piensan ya en la posibilidad de pasar todo el fin de semana en la carretera.

Muestra de ello es la autovía A-6, desde Benavente hasta O Cebreiro está cortado el paso a los camiones, así como en otros puntos de la A-52, con restricciones entre las provincias de Zamora y Pontevedra, con una zona muy crítica en estos momentos en la montaña de Ourense.

Críticas por las restricciones: "Lo perecedero, el pescado, todo lo que lleves, eso se estropea todo"

Muy despacito, por una gran nevada, decenas de camiones han tenido que parar en Xinzo de Limia, Ourense. "Desde las 08:00 iba a Ourense. Tuve que dejar el camión y coger mi turismo para ir para casa. Ahora me quedo aquí", cuenta el conductor uno de ellos. En Lugo, más camioneros bloqueados, algunos con la cama preparada en la cabina: "A las 07:00 de la mañana ya hemos visto que no había manera humana de salir aquí". En la provincia de Zamora, unos 400 están detenidos, embolsados por la Guardia Civil.

El sol lucía en Pola de Lena, Asturias, motivo para criticar las restricciones. "A ver si está mal, mal, pues sí, pero a ver...". "Si tienes que estar parado aquí hasta el domingo. Lo perecedero, el pescado, todo lo que lleves, eso se estropea todo".

La patronal del transporte habla de miles de camioneros bloqueados sin motivo. "No pueden imponerse restricciones como se ha hecho en el día de hoy, basadas únicamente en previsiones, si luego no se tiene la capacidad de rectificar cuando dichas previsiones no se cumplen", ha apuntado Dulsé Díaz, secretario general adjunto de CETM. Malas horas y días para moverse por media España, Incluso Renfe ha advertido de que el servicio puede verse afectado por el temporal.