Iván Sevilla 25 ENE 2026 - 16:28h.

Teresa Torres fue nombrada Hija Adoptiva de Cádiz en 2022 y era propietaria del Café del Levante

"Muy luchadora y trabajadora, una mujer excepcional", han destacado quienes conocían a la sevillana

Compartir







CádizLa ciudad de Cádiz vive un domingo 25 de enero sumida en el luto oficial tras la muerte Tere Torres. Como diseñadora sevillana era una "referente de la moda andaluza".

Así lo recordó el Ayuntamiento de la 'Tacita de Plata' en el comunicado de su fallecimiento, añadiendo que las banderas estarían ondeando a media asta en esta jornada dominical.

PUEDE INTERESARTE Íntimo y sentido adiós en Sevilla al maquinista Fernando Huerta, fallecido en el accidente de Rodalies

Nacida en Sevilla, la mujer se afincó en la capital gaditana desde su llegada en 1976 y allí desarrolló "gran parte de su vida personal y profesional", ha añadido el consistorio.

De hecho, "era muy querida y gracias a toda su trayectoria y a su amor por esta tierra, recibió el título de Hija Adoptiva de la Ciudad en 2022". Allí regentaba también el Café del Levante en la calle Rosario.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Lo abrió en el año 1992 para que posteriormente se convirtiese en la "casa de los poetas y artistas gaditanos", como ha destacado la organización de la Feria del Libro de Cádiz.

Teresa Torres, "una mujer admirable e innovadora"

"Su trabajo y su promoción de la cultura" desde su negocio "marcó unos años inolvidables", ha resaltado, por su parte, el alcalde de la capital Bruno García en redes sociales.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Quienes conocían a Teresa Torres la han calificado como "una mujer excepcional, muy luchadora y trabajadora", así como una persona "admirable y gran innovadora" en el ámbito profesional.

El fotógrafo Joaquín Hernández ha compartido uno de los "numerosos" retratos que le hizo a la diseñadora: "Siempre salía guapa como en esta foto de 1984. Así la recordaremos siempre".

"La conocimos al poco tiempo de llegar a Cádiz, en la tienda de ropas El Vestuario. Desde entonces Carmen Romero y yo fuimos sus amigos. Sentimos mucho su pérdida, abrazos a toda la familia", ha expresado.

Javier Miranda, gestor cultural, también ha lamentado que "muchos artistas y creadores se quedan huérfanos" tras la muerte de Tere. "Cádiz es hoy menos liberal, culta y tolerante", cree.