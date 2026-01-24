Álex Aragonés 24 ENE 2026 - 18:30h.

Macarena recorre cada rincón del camposanto en busca de arte e historias para dar a conocer la cultura funeraria, a través de las redes sociales

BarcelonaEntre las tumbas y mausoleos de los cementerios hay un turismo fúnebre que cuenta con su propio nicho en redes sociales, donde personas como Macarena de Rosa recorren cada rincón del camposanto en busca de arte e historias para dar a conocer la cultura funeraria en internet.

En el caso de la divulgadora histórica de Barcelona, bajo el seudónimo de Heralda de la Muerte en redes, empezó hace cuatro años a visitar los camposantos de la capital catalana de manera frecuente como afición: "En su día estudié Historia del Arte y me di cuenta de que en los cementerios hay mucho desconocimiento. La muerte a día de hoy es un tabú".

Su primera experiencia en un cementerio por gusto fue en el de Sant Gervasi (Barcelona), donde investigaba la vida de una persona: "Es un nicho sin lápida y sin absolutamente nada. A menos de que tuvieras información, no sabías que esa mujer estaba allí inhumada. Esto me produjo tal impacto que comencé a visitar el cementerio simplemente para distraerme, para volver un poco a la normalidad".

"Se puede aprender muchísimo dentro de un cementerio"

Esta curiosidad por el turismo fúnebre le llevó el pasado mes de julio a abrirse un perfil en redes para hacer llegar la cultura funeraria a la sociedad: "Aparte de capitalizar el tema de la muerte, que a día de hoy es un negocio, la tenemos muy apartada. Forma parte de la vida y al final tenemos que saber que existe y que en ella hay mucha cultura, historia, arte y simbología, y que se puede aprender muchísimo dentro de un cementerio".

Una labor digital en la que su pseudónimo surgió a través de una broma con su círculo más cercano. "Un día mis amigos me dijeron que era la heralda de la muerte, como la mensajera de la muerte. Me pareció muy atractivo y creí conveniente tener este nombre", destaca Macarena, quien centra su contenido en los cementerios de Barcelona.

Este tema abarca muchos ámbitos, aunque hay un perfil de público que se ve más atraído por el contenido paranormal: "Algunos se sienten muy atraídos por esta vertiente". Un morbo por lo macabro que también sirve para despertar la curiosidad por la historia y el arte: "En mis últimas publicaciones he estado hablando de maneras de enterrar dependiendo de la sepultura. Si es un nicho o un hipogeo. Esto a la gente le está interesando muchísimo".

"Acercarme a la muerte me ha hecho apreciar más la vida"

El turismo fúnebre también se convierte en una forma de dar una segunda vida a las personas fallecidas: "Ayuda a recuperar las figuras de gente que está olvidada. Aunque la sepultura a lo mejor no llame la atención visualmente por su estética, si se encuentra su historia a los pies de la sepultura, la gente le da un valor. Eso es cultura y ayuda a rescatarlas del olvido".

Gracias a ello, muchos están perdiendo el miedo a visitar por afición los cementerios y, en el caso de Macarena, cambia la percepción sobre el paso del tiempo: "Acercarme a la muerte me ha hecho apreciar más la vida. Cada día que estoy en este planeta lo vivo más intensamente. Me hace recordar que, lamentablemente, mañana puede terminar mi vida. Es efímera y hay que saber disfrutarla lo mejor que se pueda dentro de las circunstancias de una rutina o de una vida adulta".

Qué cementerios visitar en Barcelona

Entre los cementerios que Macarena recomienda está el de Montjuïc: "Por tema artístico, es inabarcable. No se puede visitar en un día". O el de Poblenou: "Tiene muchísima historia. Está dividido en departamentos dependiendo del estatus social". Más allá de la capital catalana, nombra el de El Masnou.

"Tiene unos panteones muy relevantes, tiene algo de masonería escondida que es un tema que a la gente también le interesa mucho. Y luego me atrevería a decirte el de Cardedeu, es un cementerio modernista y todas las construcciones de los nichos vienen influenciados por ese estilo artístico y además en la entrada hay una carroza fúnebre que también es digna de ver", añade.

Sus vídeos se convierten en pequeñas conquistas para dar voz a un contenido fúnebre, que también sirve de inspiración: "Si hablo de una persona, indagan sobre su vida. Si es un cementerio, lo visitan. Para mí es un logro acercar a las personas la cultura funeraria".