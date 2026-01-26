Alberto Rosa Europa Press 26 ENE 2026 - 14:23h.

La alerta estaba "desactivada desde hace unos años", ha explicado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé

La versión del presunto autor de la muerte de Álex, el niño asesinado en Sueca cuando jugaba a la consola en casa de su amigo: “Fue un ataque de locura”

El hombre detenido por la muerte de Álex, el menor de 13 años asesinado en Sueca, Valencia, figuró en el sistema VioGén en relación a su exmujer. Según ha asegurado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, “hubo una activación en el sistema VioGén en años anteriores" , que estaba "desactivada desde hace unos años". El hombre pasará este martes a disposición judicial, según han confirmado fuentes del instituto armado.

El detenido será puesto a disposición judicial una vez se practique la autopsia a la víctima, que se llevará a cabo este lunes. Los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis sobre el crimen, según confirmó este domingo la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que asistió a una concentración silenciosa convocada por el Ayuntamiento de Sueca en memoria del menor.

El alcalde de la localidad, Julián Sáez, afirmó este domingo, en atención a los medios, que Sueca está "consternada" y "conmocionada" por este suceso, del que no encuentran "las palabras para explicar qué es lo que ha pasado".

Dos días de luto en la localidad

Un hombre de 48 años se entregó el sábado por la tarde en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca donde confesó haber matado a un menor, amigo de su hijo, cuando los dos adolescentes se encontraban en su casa jugando a videojuegos. El menor fallecido presentaba golpes y heridas de arma blanca. El Ayuntamiento decretó dos días de luto, en los que las banderas ondearán a media asta, y ha puesto los servicios municipales a disposición de las dos familias, ambas de Sueca.

La víctima y el hijo del detenido eran compañeros de colegio, donde la Conselleria de Educación ha activado el protocolo de intervención en crisis "con el objetivo de acompañar emocionalmente al centro educativo y a toda su comunidad".