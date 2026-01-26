Testigo de lo ocurrido con el menor asesinado en Sueca: "Se hizo un silencio abismal"

Nuria Morán 26 ENE 2026 - 12:14h.

Un hombre confiesa haber matado a cuchilladas a un amigo de su hijo, de 13 años

Investigan si el hombre que supuestamente ha matado a un menor de 13 años en Sueca estaría encubriendo a su hijo

La Guardia Civil investiga el asesinato de un menor de 13 años cometido este pasado sábado 24 de enero por la tarde en Sueca, Valencia, para tratar de averigua si los hechos ocurrieron tal como los relató el hombre o si, por el contrario, el detenido estaría intentando encubrir a su propio hijo.

La localidad de Sueca están consternado ante este suceso y nadie se explica qué pudo suceder en esa casa.

'El Programa de Ana Rosa' se ha trasladado hasta esta localidad valenciana para hablar con sus vecinos, que todavía no pueden creerse lo que ha sucedido.

"Es amigo mío desde hace muchísimo tiempo y todo el pueblo esta en shock. No sabemos si ha sido un ataque de de locura del niño y luego el padre lo ha querido ocultarlo... no lo sé. Ha sido una desgracia y solo quiero darle un fuerte abrazo a Álex", nos cuenta uno de los vecinos.

"La científica estaba prácticamente dentro de mi casa y fue un espectáculo muy desagradable. No creo que fuese un ataque de locura porque le he visto nacer. Un padre y una madre harían lo que fuese, pero no nos lo creemos ni de su hijo ni de él", nos ha relatado otra vecina del presunto asesino.

Máximo, vecino puerta con puerta de este padre y este hijo, nos ha contado: "Llegué a casa sobre las 14:15 horas y me pues a comer con mi pareja. Sobre las 14:45 horas escuché los golpes en la puerta y luego por la ventana veía cómo aporreaba la puerta. Como no le abrían, él se fue. Luego todo fue un silencio abismal. A las 18 horas llegó la policía y el SAMUR, entraron en la casa y salieron al minuto salieron al minuto

"Personalmente no creo que pudiese matar a ese niño. Era una persona muy noble", nos ha contado Máximo al preguntarle si cree que Juan Fran, asesino confeso del menor, habría sido capaz de asesinar al amigo de su hijo.