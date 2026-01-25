La Guardia Civil investiga si el hombre que habría matado a un menor de 13 años estaría encubriendo a su propio hijo

Un hombre se entrega a la Guardia Civil y confiesa haber matado a un menor de 13 años, amigo de su hijo, en Sueca, Valencia

SuecaLa Guardia Civil investiga el asesinato de un menor de 13 años cometido este pasado sábado 24 de enero por la tarde en la localidad valenciana de Sueca, después de que un hombre de 48 años se entregase en el cuartel de este municipio y confesase el crimen.

El cuerpo del menor fue hallado en el domicilio que indicó el supuesto homicida con golpes y heridas por arma blanca, ha informado la Comandancia Provincial de la Guardia Civil.

Investigan si el hombre estaría encubriendo a su hijo

El autor confeso de estos hechos se presentó en el cuartel a las 18:30 horas de este sábado 24 de enero y reveló a los agentes que habría asesinado a un amigo de su hijo, un menor de 13 años.

En ese mismo momento, el hombre de 48 años era detenido. Ahora, el grupo de Homicidios de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

Por su parte, el diario 'Levante' ha publicado que los agentes que investigan este crimen tratan de averiguar si los hechos ocurrieron tal como los relató el hombre o si, por el contrario, el detenido estaría intentando encubrir a su propio hijo.

Decretan dos días de luto en Sueca

El Ayuntamiento de Sueca ha lamentado en sus redes sociales "el terrible incidente ocurrido" ocurrido en la ciudad que le "quitó la vida a un menor de edad".

"Mientras las autoridades realizan las investigaciones y se puede aclarar lo sucedido, queremos transmitir nuestro más sentido pésame y todo el apoyo de la ciudad de Sueca a los familiares de la víctima", señala el consistorio.

Sueca ha decretado dos días de luto en los que las banderas del consistorio ondearán a media asta y ha suspendido los actos programados.