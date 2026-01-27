El informe forense analiza el estado de la salud mental del presunto asesino de Álex: crucial para confirmar el "ataque de locura"

El llanto y los gritos de dolor del padre de Álex, asesinado en Sueca, a la llegada del acusado a los juzgados: "¡Has matado a mi niño!"

Compartir







El caso de la muerte de Álex, el niño de 13 años que fue asesinado por el padre de un amigo suyo, sigue sugiriendo muchas incógnitas. El autor confeso del crimen llegaba a los juzgados para volver a confirmar que él mató al menor, y que lo hizo por “un ataque de locura”.

A pesar de las dudas que ha habido sobre este crimen, la autopsia confirma que fue un adulto el que mató al menor de 13 años. Esta evidencia junto a la confesión han servido para decretar prisión provisional al responsable de la muerte de Álex. Desde el momento en el que se produjo el crimen hasta su envío a prisión, el acusado no ha cambiado nada de su versión. Ha mantenido el mismo relato en todo momento: él y solo él mató al menor.

PUEDE INTERESARTE Investigan si el móvil del crimen de Sueca está relacionado con que el niño asesinado contase el modo en que el asesino confeso trataba a su hijo

"Un ataque de locura" es lo le hizo acabar con la vida de Álex y lo que le ha mandado a la prisión de Picassent este martes tras volver a confirmar ante el juez la misma versión con la que fue corriendo a confesarlo todo. Después de cometer un asesinato, se dirigió hacia el cuartel de la Guardia Civil para explicar que acababa de matar al amigo de su hijo.

A la espera de los resultados de algunas pruebas

Sin embargo, a pesar de que el acusado haya reiterado su responsabilidad, no están claros los motivos por los que decidió matarle. El cadáver del niño presentaba heridas de arma blanca y varios golpes. Los agentes determinaron que el autor del crimen hizo estas heridas con un cuchillo de cocina y un bate de béisbol que encontraron en la vivienda donde Álex fue asesinado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Aunque el autor confeso del asesinato de Álex pasará su primera noche en prisión, todavía queda saber los resultados de algunas pruebas para poder cerrar el caso. Los agentes están a la espera de los resultados de las huellas y muestras biológicas encontradas en la vivienda donde se produjo el crimen, y el informe forense sobre el estado de la salud mental del detenido, el cual determinará la veracidad de su confesión.