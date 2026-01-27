El Gobierno defiende seguir apostando por un ferrocarril cada vez más moderno" que alcance los 350 km/h

Última hora de accidentes ferroviarios en España| El Gobierno aprueba un plan de indemnizaciones para las víctimas de Adamuz

Lo que muchos usuarios de los trenes en España se preguntan es qué está pasando con el transporte ferroviario en nuestro país. La alta velocidad es marca España y somos pioneros en tecnología, en I+D con datos para presumir en Europa, aunque el reciente accidente en Adamuz apunta a las grietas en nuestra joya de la corona.

Hemos avanzado muchísimo en los últimos años hasta el punto de que el ministro de Transporte, Óscar Puente anunciaba que nuestros trenes de la línea de Alta Velocidad alcanzarían muy pronto los 350 kilómetros por hora. Sin embargo, tras el accidente en Adamuz y las denuncias de los maquinistas por el estado de algunas vías, a lo que se le suman las malas condiciones del tiempo plantean un escenario diferente del que pensábamos.

Además del tiempo hay otros problemas que están provocando retrasos de más de una hora en los trenes del AVE . Este de la línea Madrid Barcelona ha superando las cuatro horas de retraso. Los viajeros, en medio de las incidencias, perciben que la alta velocidad se ralentiza.

El viaje ha sido "muy muy lento, bastante pesado y frustrante", reconoce una viajera que llega con retraso y cara de cansancio al andén. ¿Cómo está la salud de la Alta Velocidad? Otro pasajero le dice claramente: "Muchísimo más lento, más lento" que hace años cuando te reembolsaban el coste del billete por 15 minutos de retraso.

En estos días, la situación empeora, por la reducción de velocidad en varios tramos por razones de seguridad, una medida que está alargando los tiempos de viaje. En especial en el trayecto entre Madrid y Barcelona

Una viajera, al ser preguntada por Informativos Telecinco, lo confirma: "Normalmente llegabas a las 1.00 y hoy hemos llegado a la 5.00 de la tarde" con cuatro horas de retraso.

El resultado son unos pasajeros cada vez más descontentos que añoran el AVE de hace algunos años. "Es una pena porque era un servicio que funcionaba fenomenal y poco a poco se va deteriorando".

La Alta Velocidad, marca España, no atraviesa su mejor momento , aunque el Ejecutivo sigue defendiendo sus virtudes y el presidente Pedro Sánchez subrayaba que "es un orgullo para todo el país", una prioridad para nuestro Gobierno".

El ministro de Transportes confía en que se pueda llegar a circular a 350 km/ hora en la línea Madrid Barcelona, esta que suma y sigue retrasos. Así lo explicaba Óscar Puente: "La velocidad no es un capricho, ni está relacionada con la coyuntura"; se trata, ha dicho, de una decisión estructural del país que quiere seguir avanzando hacia un ferrocarril cada vez más moderno".

Para Puente, a pesar de la mala racha, la línea de AVE está diseñada para esa velocidad punta y confía en que se aprovechará la renovación que empieza este año para cambiar los elementos que hasta ahora impiden circular más rápido.