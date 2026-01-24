Agencia EFE 24 ENE 2026 - 19:53h.

Una llamada telefónica informaba de la situación en la que se encontraban los tres montañeros afectados por el alud

Especialistas de la Guardia Civil y bomberos de la Diputación de Zaragoza han rescatado este sábado a tres montañeros, uno con lesiones, que se ha visto arrollados por un alud mientras atravesaba el Circo de San Miguel, en el pico del Moncayo (Zaragoza). En el mismo día, en el que 140 personas, 25 menores, han sido rescatadas de un telesilla de La Pinilla, en Segovia.

Según informa la Diputación de Zaragoza (DPZ), la voz de alerta ha sido dada sobre las 12.00 horas de hoy a través de una llamada telefónica hecha para informar de la situación en la que se encontraban los tres montañeros afectados por el alud.

Al lugar del accidente se han desplazados bomberos de los parques de Tarazona y Ejea de los Caballeros y miembros de los grupos de rescate de la Guardia Civil para auxiliar y evacuar a los montañeros.

Riesgo de aludes "altísimo" en todo el Pirineo

El Gobierno de Aragón ha advertido este sábado del "riesgo altísimo" de aludes en todo el Pirineo, debido a la gran inestabilidad de la superficie tras las últimas nevadas registradas y a la actuales condiciones meteorológicas.

Ante esta situación, desde el Ejecutivo aragonés se ha reclamado máxima prudencia a la población y, de manera especial, a quienes practican actividades en la montaña. Han advertido de que no se debe esquiar fuera de pista ni realizar esquí de montaña, ya que el riesgo de desencadenamiento de aludes es muy elevado, incluso con sobrecargas débiles.