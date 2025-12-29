Se ha tratado de una avalancha de placa: no necesariamente mueve un gran volumen de nieve, pero se fractura una placa y arrastra a las personas

El testimonio de una persona que esquió en la zona de la tragedia: "Nos avisaron de una capa inestable, pero el día era perfecto"

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y el jefe del Greim, Baín Gutiérrez, han explicado en declaraciones a medios cómo se ha producido el alud en Panticosa que ha costado la vida a tres esquiadores de travesía. Beltrán ha detallado que "la avalancha se ha producido a unos 2.200 metros de altura" y que se ha tratado de "un deslizamiento bastante largo de hielo y nieve".

Se ha tratado, pues, de una avalancha de placa: no necesariamente mueve un gran volumen de nieve, pero se fractura una placa y arrastra a las personas ladera abajo, un tipo de alud típico del invierno por la alternancia de nevadas y frío.

Además, ha señalado que, tras el tiempo dedicado a la búsqueda y por el testimonio de quienes han salido ilesos, "podemos confirmar que ha habido dos personas ilesas", una de ellas la que "ha podido dar el aviso y ha podido ubicar de una manera bastante precisa el lugar del suceso".

La reacción del grupo y otros esquiadores, claves para evitar una tragedia aún mayor

Por su parte, Baín Gutiérrez ha destacado la importancia de la reacción inmediata: "Los minutos son cruciales y el autosocorro del propio grupo y los grupos cercanos es muy importante". Según ha relatado, en un primer momento otros esquiadores lograron sacar a tres personas y una cuarta, enterrada a "una profundidad considerable", tuvo que ser desenterrada por especialistas del Greim; en total acudieron "alrededor de 15 especialistas con dos perros" y, "gracias a estos canes", la búsqueda fue "muy rápida".

Entre las víctimas mortales del alud en Panticosa figura Jorge García Dihinx, pediatra muy conocido en Huesca y con gran presencia en redes, donde compartía contenidos sobre salud y montaña, junto con su pareja, Natalia Román, también experta montañista. Del otro fallecido no se conocen datos personales.

Los expertos consideran que controlar este tipo de aludes es muy complicado, "pero sí se puede mitigar el riesgo y la exposición". De hecho los fallecidos son "expertos montañeros, muy conocidos en la zona y con conocimientos de meteorología". Según montañeros consultados por EFE, la zona del accidente suele ser muy frecuentada por los aficionados al esquí de montaña y han apuntado como factor desencadenante del alud la falta de asentamiento del manto de nieve.