De 25 y 22 años, estaban practicando esquí y snowboard junto a otras tres personas en el pico Cibollés, en Benasque, cuando se vieron sorprendidos por la avalancha de nieve

HuescaNueva tragedia por un alud en el Pirineo aragonés. Dos jóvenes de 25 y 22 años, oriundos de Zaragoza y Guadalajara respectivamente, han muerto después de verse sorprendidos por una avalancha de nieve en la que quedaron atrapados fuera de pista en la estación de Cerler, en Benasque, Huesca. Uno de ellos llegó a ser trasladado a una UCI, pero la hipotermia que sufría era tan severa que, finalmente, los sanitarios no han podido sino certificar también su fallecimiento.

Los jóvenes, que se encontraban practicando esquí y snowboard junto a otras tres personas en la cara norte del pico Cibollés, quedaron sepultados por el alud, como se temían algunos testigos que, desde la distancia, presenciaron los hechos y narraron en un vídeo lo que acababa de ocurrir.

Las imágenes inmediatamente después del alud mortal en Cerler

“Ha caído ahí. Si ha pillado a alguien… pues ahí se puede haber quedado, la verdad. Hay gente por ahí…”, advertía uno de los testigos que presenciaron lo ocurrido desde las pistas.

En el vídeo que grababa mientras explicaba lo sucedido, concretamente, se ven los restos de la avalancha y también dos pequeñas sombras que, como se temían, eran dos personas. Formaban parte de un grupo de jóvenes que practicaban esquí y snowboard fuera de pista en la citada estación del Pirineo aragonés y fueron sus amigos quienes llamaron a Emergencias para dar aviso del accidente.

Mientras uno de los dos jóvenes sepultados por el alud fue localizado muerto tras realizarle en vano maniobras de reanimación, el segundo de ellos fue localizado con hipotermia. Pese a su traslado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde fue ingresado en una UCI, desgraciadamente, él también ha acabado falleciendo.

Siete muertos en avalanchas en el Pirineo aragonés en este invierno

Con este alud, ya son cinco los que se han registrado este invierno en el Pirineo Aragonés, dejando un trágico balance de 7 víctimas mortales desde el pasado 29 de diciembre, cuando una avalancha en el entorno del Balneario de Panticosa causó la muerte de tres esquiadores de travesía: los aragoneses Jorge García-Dihinx (55 años), su pareja Natalia Román (36), y el vasco Eneko Arrastua (48), los tres expertos en esta especialidad.

Tras este nuevo y aciago suceso, el consejero de Hacienda e Interior del Gobierno aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, ha apelado desde Benasque a la prudencia, y a revisar las previsiones meteorológicas y las condiciones de la nieve antes de practicar una actividad de riesgo.