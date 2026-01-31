Noelia Camacho 31 ENE 2026 - 16:01h.

Yahya y Elisabeth son dos migrantes que podrán estar regularizados en España gracias a la medida del Gobierno

Quan Zhou, artista, sobre la regularización extraordinaria de migrantes: "Que yo sea más española no significa que tú lo seas menos"

Historias como las de Yahya, un joven de 18 años procedente de Gambia, y Elisabeth, una mujer brasileña de 55, son las que podemos encontrar detrás de la medida lanzada por el Gobierno para regularizar a los migrantes irregulares que viven en España.

En el caso de Elisabeth, ella entró al país como turista y se quedó aquí junto a su marido. Él trabaja en la construcción aunque no tiene papales y cobra 1.000 euros. "Una vez tuvo que salir por la ventana durante una inspección de trabajo", recuerda ella. Ambos malviven en una habitación de seis personas que cuesta 500 euros.

Elisabeth era comercial en Brasil, ya que estudió Marketing, pero aquí solo ha podido trabajar "con niños o en limpieza". Y a pesar de todo, les compensa. "Aquí hay muchas posibilidades", confiesa.

"Le pagué a la mafia para ir en una patera pequeña", explica Yahya

Yahya llegó a España, con 15 años, solo tras un viaje de 5.000 kilómetros cruzando Senegal, Mauritania hasta Canarias. "Le pagué a la mafia para ir en una patera pequeña durante tres días", relaja el joven. Para él, su único sueño es "trabajar y ayudar a su familia".

Y para cumplir ese objetivo, en la Fundación Arraigo en Madrid les enseñan español. Para que personas como Yahya o Elisabeth puedan optar a un futuro mejor.