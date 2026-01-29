Quan Zhou, artista, sobre la regularización extraordinaria de migrantes: "Que yo sea más española no significa que tú lo seas menos"
Quan Zhou, autora de 'Gazpacho agridulce', ha iniciado un nuevo proyecto sobre la realidad de la población migrante en España
El Gobierno defiende su pacto para la regularización de migrantes: la medida beneficiaría a entre 500.000 y 840.000 personas
Después de publicar tres novelas gráficas, dejar su trabajo en Madrid e instalarse en un pueblo de Málaga, donde vive con su pareja y sus cuatro gatos, Quan Zhou (Algeciras, 1989) ha iniciado un nuevo proyecto. Como hija de migrantes chinos, ha puesto el foco en aquellas madres extranjeras, como la suya, que llegaban a España y se ponían a trabajar, por ejemplo, cuidando a los hijos de otras madres trabajadoras, sin que nadie pensara en qué iban ellas a hacer con los suyos propios.
Así, encontró a otras niñas migrantes que, como ella, pasaron buena parte de su infancia bajo los cuidados de una "tata española", en su caso, llamada Loli. Al preguntarse si habría más niños- no solo chinos, sino de otras nacionalidades- que estuvieran en su misma situación, encontró otras 'Lolis' por España, a las que también ha querido poner nombres y apellidos. Y, justo el día en el que habló con Informativos Telecinco web de su nuevo proyecto, un podcast subvencionado llamado 'Mi familia española', el Gobierno pactó un decreto para regularizar en nuestro país a medio millón de extranjeros.
"Los motivos en contra son más viejos que un bosque"
La pregunta era de rigor. Ella, abanderada de la comunidad chino-andaluza en España, ha dado su opinión al respecto, sobre todo en lo tocante a las voces que se han levantado en contra del proyecto, como la de Isabel Díaz Ayuso, quien ha dicho que esta normativa "creará dificultades para gestionar algunos servicios públicos" o la de la asociación 'Hazte oír' que cree que esta medida "altera el cuerpo electoral":
"Yo creo que el lenguaje que se está utilizando es muy peligroso y que las razones que se están dando en contra de esta medida son más viejas que un bosque. Lo de que los extranjeros "nos van a quitar el trabajo" es algo que se ha dicho siempre y se utiliza toda esa narrativa amenazante para hacer pensar que esto es algo negativo. La palabra "masiva" puede dar mucho miedo pero, si lo piensas bien, medio millón de habitantes de los 47 millones que somos en España, no es mucho. Estamos hablando de 500.000 personas que ya estaban aquí, viviendo y trabajando, pero sin derechos a las subidas de sueldo, a la conciliación familiar o a poder volver a sus países", ha dicho Zhou en exclusiva.
"Que yo tenga más derechos no implica que otro los pierda"
"Yo creo que esto es positivo porque ese medio millón de personas que, repito, ya estaban aquí, en la calidad de lo que sea, van a poder cotizar y llevar una vida normal. Nos han asustado tanto con las mentiras y la desinformación que, quieras o no, tanto bombardeo va calando. Se está dando derechos a gente que va a seguir pagando sus impuestos y espero que esto no se quede aquí y que sea un paso para crear una infraestructura nacional más justa. Y que los migrantes cualificados que vengan no tengan que pasar a formar parte de la servidumbre, sino que sean ciudadanos de pleno derecho", ha añadido la entrevistada.
"Que yo tenga más derechos no significa que otro los pierda. Que yo tenga más derechos no significa que tú los pierdas sino que, ahora, los tenemos los dos. Que yo sea más española no significa que tú seas menos español. Basta ya de bulos", ha concluido esta novelista, que termina su argumentación con un importante dato: uno de cada tres hijos que nacen en España, provienen de una madre extranjera; un 'elefante blanco en la habitación' que denota la importancia de integrar adecuadamente a la población migrante en nuestra sociedad.