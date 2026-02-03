El fugitivo Manuel Rodríguez es un hombre de complexión delgada, 1,72 metros de altura, canoso, de tez blanca y ojos oscuros

Los nueve los fugitivos más buscados por la Policía tras la detención de Martiño: jefes 'narcos' y asesinos

La Policía Nacional ha lanzado un llamamiento público para recabar información que permita detener a Manuel Rodríguez López, uno de los diez fugitivos más buscados de España. El aviso, difundido a través de sus redes sociales oficiales, subraya la "alta peligrosidad" del individuo y solicita a la ciudadanía que observe detenidamente su rostro para facilitar su identificación.

En su mensaje, la Policía insta a los usuarios a “mirar esta cara durante 10 segundos” y preguntarse si lo reconocen. La publicación recuerda que Rodríguez López figura en la lista de los fugitivos más buscados del país y recalca que su localización es prioritaria. “Tu colaboración es fundamental para localizarlo”, señala el mensaje en X en el que se incluye el correo losmasbuscados@policia.es para recibir cualquier pista que pueda resultar útil.

Piden extremar la prudencia al identificarle

Según la descripción facilitada por los investigadores, el fugitivo es un hombre de complexión delgada, 1,72 metros de altura, canoso, de tez blanca y ojos oscuros. Las autoridades lo buscan por un delito de robo con violencia e intimidación, por el que se ha ordenado su detención e ingreso en prisión. La Policía no ha ofrecido más detalles sobre los hechos concretos que se le atribuyen, aunque sí insiste en su peligrosidad y en la necesidad de extremar la prudencia.

La difusión de su imagen forma parte de la estrategia del cuerpo para implicar a la ciudadanía en la localización de delincuentes especialmente escurridizos. En los últimos años, la lista de los diez fugitivos más buscados se ha convertido en una herramienta clave para resolver casos complejos, gracias a la colaboración ciudadana y a la amplia difusión que alcanzan estas alertas en redes sociales.

Fuentes policiales recuerdan que cualquier información, por mínima que parezca, puede resultar determinante para avanzar en la investigación. El cuerpo insiste en que las comunicaciones deben realizarse exclusivamente a través de los canales oficiales y pide evitar la difusión de rumores o datos no verificados.