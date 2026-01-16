Juan Herrera Guerrero, uno de los fugitivos incluidos en la lista de los diez más buscados

Herrera cuenta con una extensa trayectoria delictiva iniciada en 2003

Las fuerzas de seguridad de Nicaragua han detenido en ese país a Juan Herrera Guerrero, uno de los fugitivos incluidos en la lista de los diez más buscados por la Policía Nacional, como presunto autor de los delitos de corrupción de menores y extorsión, por los que se enfrenta a 10 años de prisión.

Según ha informado la Dirección General de la Policía, el prófugo ha sido localizado en la capital de Nicaragua después de que el pasado mes de noviembre se publicasen sus datos en la lista de los diez más buscados por las autoridades españolas.

Herrera cuenta con una extensa trayectoria delictiva iniciada en 2003 y en la que destaca un hecho, ocurrido en 2010, en el que presuntamente simuló ser policía para retener a tres menores de edad en la vía pública y realizarles tocamientos de índole sexual bajo el pretexto de que se trataba de "un cacheo de seguridad".

Organización criminal dedicada a la "sextorsión"

Además, es el supuesto el líder de una organización criminal dedicada a la "sextorsión", que chantajeaba a menores de edad con hacer públicas imágenes íntimas suyas en la red, unos hechos por los que se emitió una orden internacional de detención por delitos de extorsión y corrupción de menores.

Los agentes de la Policía determinaron que el prófugo había abandonado España y trazado un itinerario por distintos países para dificultar su posible rastreo.

Por medio de la colaboración con la Agregaduría del FBI en España, Herrera fue localizado en un primer momento en Guatemala, tras lo que se realizaron controles fronterizos junto a las autoridades guatemaltecas y hondureñas, que le ubicaron finalmente en Nicaragua.

La operación concluyó con la detención del fugitivo por parte de la policía nicaragüense y su ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Managua, dada su situación irregular en el país.