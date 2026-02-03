Los animales fueron localizados en pésimas condiciones higiénico-sanitarias y estaban famélicos

La Guardia Civil ha rescatado a 11 perros de raza podenco en pésimas condiciones higiénico-sanitarias y famélicos que fueron abandonados por su propietario en un domicilio aislado de la comarca de La Bureba, en la provincia de Burgos. El dueño de los animales, de 27 años, permanece en paradero desconocido.

La operación para salvar a los canes arrancó después de que las autoridades recibiesen un aviso, a través de los canales oficiales, que advertía de la presencia de los animales encerrados en el citado inmueble y sin personas a su cargo, por lo que los efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Burgos se trasladaron hasta el lugar, donde realizaron nada más llegar una primera inspección del domicilio.

Los perros fueron abandonados en una vivienda semiderruida y sobrevivieron durante un mes gracias a un vecino

Ya en el lugar, lo que los agentes encontraron fue una vivienda casi derruida y apuntalada en varios puntos para evitar su desplome, y en la que el ambiente era casi irrespirable por el fuerte olor de los propios excrementos acumulados. Allí, en su interior, y entre sus heces y orina, hallaron encerrados a los once perros, con claras evidencias de abandono.

La poca agua con la que contaban era aportada por un vecino, según pudieron averiguar, junto con algo de comida, ya que en caso contrario hubieran fallecido. Fundamentalmente porque hacía al menos un mes que fueron abandonados por el dueño.

Ya en una segunda inspección sobre el terreno, y con los Servicios Veterinarios de la Junta de Castilla y León, los efectivos desplazados verificaron el estado de salud de los animales, lo que les permitió conocer que dos de los podencos carecían además de microchip y de documentación obligatoria. Más allá, observaron que los canes mostraban comportamientos agresivos entre ellos, presumiblemente derivados de la falta prolongada de comida. Además, se constató la convivencia de machos y hembras sin ningún tipo de control reproductivo, lo que incrementaba el riesgo de agravar aún más la situación.

Los perros pertenecían a un joven de 27 años en paradero desconocido

Tras tener conocimiento de estos hechos, y tras desarrollar las pesquisas policiales pertinentes, los agentes averiguaron que los perros pertenecían a un varón de 27 años, que había hecho uso de la vivienda durante aproximadamente ocho meses contra la voluntad del propietario, pero del que se no había vuelto a tener noticia desde hacía semanas, dejando a los animales completamente desatendidos.

Por esta razón, los agentes instruyeron las correspondientes diligencias por los delitos de abandono de animales domésticos y de maltrato animal, dando traslado de las mismas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca.

Paralelamente, ante la gravedad de los hechos y con el fin de garantizar la supervivencia de los perros, la patrulla actuante realizó múltiples gestiones con los Servicios Veterinarios autonómicos, la Diputación Provincial de Burgos y diversas protectoras de animales, así como con el Ayuntamiento de Poza de la Sal, que se ha hecho cargo de la manutención de los animales hasta que la resolución de su destino, evitando así que llegaran a morir por inanición.

Tras todo ello, finalmente, los animales han sido trasladados a unas instalaciones adecuadas de la Diputación de Burgos, responsable de su custodia a partir de ahora, donde reciben los cuidados necesarios hasta su adopción final.