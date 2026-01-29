Miguel Salazar Madrid, 29 ENE 2026 - 18:56h.

El presentador recuerda la enseñanza que le dejó su padre: "En los momentos duros es donde más hay que estar"

Polémica por el funeral de Estado del accidente de Adamuz, aplazado por el Gobierno: "Alguien al que se le ha muerto alguien hace un par de semanas no está para este tipo de cosas"

La misa funeral en el pabellón deportivo 'Carolina Marín' de Huelva por las víctimas del accidente de Adamuz del pasado 18 de enero ha estado marcada por el buen acogimiento de los Reyes de España, pero también por las notables ausencias del Gobierno.

El periodista Alfonso Egea detalla en 'El tiempo justo' que existe "una explicación" a la presencia de las autoridades políticas en la misa funeral. María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Ejecutivo y ministra de Hacienda; Luis Planas, ministro de Agricultura y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, han sido los representante del Gobierno en este homenaje a las víctimas de la tragedia ferroviaria. Pedro Sánchez, el líder del Ejecutivo, no ha acudido a la misa funeral como tampoco han hecho otros altos cargos como Yolanda Díaz u Óscar Puente, entre otros.

Prat: "Lo que se debe respetar es la voluntad de las familias"

Recordemos que 27 de los 45 individuos que iban en el Alvia que chocó contra el Iryo fatalmente eran naturales de la provincia de Huelva. "Hubo víctimas incluso que dijeron que no asistirían según quiénes asistieran. Los reyes, bien recibidos, y entendían que representación política también, pero escogida y elegida", informa Alfonso Egea en directo en el programa de Telecinco.

Joaquín Prat aseguraba que "lo que se debe respetar es la voluntad de las familias". Sin embargo, el periodista hace una llamativa reflexión. "También va en el cargo o en el sueldo de los privilegios, estar a las duras y a las maduras", comienza diciendo.

Prat recuerda en este sentido una lección que le dejó su padre en vida con un episodio ligado también a la muerte. "A mí me enseñó mi padre, cuando tuve que ir a darle el pésame a la familia de un amigo mío que había fallecido, que en esta vida todos nos apuntamos a las bodas, banquetes, comuniones, festividades y demás. Pero en los momentos duros es donde más hay que estar, donde más presencia uno tiene que tener", reflexiona.