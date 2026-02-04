Buscan a Sofía, la joven con discapacidad intelectual desaparecida en Zaragoza

Claudia Barraso 04 FEB 2026 - 14:55h.

La Policía Nacional sigue buscando a Sofía, la joven de 25 años con discapacidad intelectual, desaparecida en Zaragoza: está en tratamiento psiquiátrico

El misterio de Émile en Francia: su abuela pide pruebas de ADN y usar un producto que detecta sangre mientras examinan dos bicicletas del tío

Compartir







La Policía Nacional sigue buscando a Sofía S.I, una joven de 25 años cuya desaparición se denunció este pasado martes por la tarde. Fue vista por última vez durante la mañana de ese mismo día, al salir de su domicilio, en Zaragoza y ya no volvió a regresar.

Tanto las autoridades como el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) mantienen activas las alertas de su desaparición. Ambos han difundido un cartel donde comparten su imagen y su descripción. Sofía, tiene 25 años y una discapacidad intelectual por la que necesita tomar una medicación.

Su padre fue quien denunció su desaparición al esperar durante horas que su hija regresase a casa. Explicó a los agentes que no era la primera vez que ella salía de casa y que, incluso, en septiembre y octubre se fugó hasta en varias ocasiones. Cuando se escapaba de su casa, solía pasar la noche fuera del domicilio familiar, pero siempre regresaba, según informan medios como 'Aragón Digital'.

PUEDE INTERESARTE Dos años del crimen de Ana Knezevich en Madrid: los agentes siguen analizando la ruta que hizo su marido por Europa para deshacerse del cuerpo

Ya se fue de su casa en varias ocasiones

Lo raro en esta ocasión es que Sofía no volvió a su casa como solía hacerlo. Por ello, su padre se preocupó y decidió reportar su desaparición a la policía, quien ha activado un dispositivo de búsqueda, difundiendo su imagen y descripción a otras plataformas y redes sociales. El padre les dijo a las autoridades que la joven tiene una discapacidad intelectual y que se encuentra en tratamiento psiquiátrico.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cuando Sofía huyó de casa, en otros casos se le vio por el barrio de Olivar, junto a un grupo de personas de su entorno. Pero esta vez, esas personas no saben nada de ella, lo que hace saltar aún más las alertas. El Centro Nacional de Desaparecidos ha informado de que mide 1,50 metros, pesa 48 kilos, tiene ojos azules y pelo rubio. Vestía mallas vaqueras, zapatillas blancas, sudadera blanca y un abrigo negro con capucha de pelo.