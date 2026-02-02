El primo contó que cuando se paró el motor, empezó a entrar agua en la barca y Adrián se lanzó al agua

Buscan a Adrián, un murciano que desapareció en el mar mientras navegaba con su primo en Alicante

La Guardia Civil mantiene abierta las pesquisas para tratar de esclarecer qué ocurrió con Adrián, el murciano que desapareció cuando navegaba con su primo Blas en Alicante. Según informa 'La Opinión de Murcia', el hombre de 36 años, vecino de Abanilla, se habría lanzado al agua tras sufrir una avería en la embarcación.

Los agentes rescataron al primo con síntomas de hipotermia. El varón contó que cuando se paró el motor, empezó a entrar agua en la barca y Adrián se lanzó al agua para intentar llegar a nado a la costa y pedir ayuda. Y ya no se ha vuelto a saber nada de él.

La temperatura del mar era de 16 grados

Fuentes de la investigación relatan que la temperatura del agua del mar en ese momento era de 16 grados en la zona de Guardamar, lo que limita las posibilidades de supervivencia de Adrián. Tras una búsqueda intensiva, Salvamento Marítimo estableció que se pasaba a una búsqueda pasiva.

Esto significa que se retiran los medios activos (helicópteros, patrullas o embarcaciones movilizadas para buscarlo) tras agotar las labores intensivas. Pero se mantiene una vigilancia por parte de buques de paso y patrullas de seguridad que habitualmente trabajan en la zona.

Se mantiene la alerta en el caso de Adrián y se notifica a todos los navegantes en esta zona que extremen la vigilancia, por lo que no significa que se le dé carpetazo.

Adrián se tiró al agua para nadar a la costa y pedir ayuda

Los dos primos salieron a navegar un sábado por la mañana para probar una pequeña embarcación tipo zódiac que habían comprado. Salieron de la playa de Babilonia en Guardamar y estaba previsto que regresaran ese mismo día a su domicilio.

Durante la travesía, el motor de la embarcación se paró sobre las 18:00 horas del sábado y empezó a entrar agua en el interior. Adrián se puso un chaleco y se tiró al mar para buscar ayuda, ya que podían ver la costa que estaba a un kilómetro de distancia, cerca de una piscifactoría.

Al no llegar a casa por la noche, los familiares de los dos primos dieron la voz de alarma a la Guardia Civil y se activó un dispositivo de búsqueda junto a Salvamento Marítimo. Los efectivos recorrieron toda la costa y el domingo, a unas 15 millas náuticas de Santa Pola, encontraron a Blas en la embarcación. El hombre fue trasladado al puerto de Santa Pola y después al Hospital General de Elche. En Abanilla, no pierden la esperanza de encontrar a Adrián con vida.