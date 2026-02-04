Eika, el primer perro en ayudar a una víctima de violencia de género a declarar en un juicio
La víctima, una mujer con discapacidad intelectual, estaba "muy nerviosa, con mucho miedo" antes del juicio
Eika, forma parte de la red de apoyo de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD), y lo realiza la organización Dogtor Animal
Eika es el nombre del perro de apoyo judicial que, por primera vez en España, ha entrado este miércoles junto a la víctima en la sala de vistas de un juicio oral por un caso de violencia de género.
Eika ha acompañado a una mujer con discapacidad intelectual en un juicio penal celebrado en una sección de violencia contra la mujer en Madrid.
La víctima, según ha contado el Gobierno autonómico a través de una nota, contaba ya con el apoyo de un facilitador judicial, pero estaba "muy nerviosa, con mucho miedo", así que desde la Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD) se propuso al juez este servicio.
La víctima agradeció el apoyo y la ayuda de la perrita
El magistrado lo aceptó y la víctima entró en la sala con Eika, por lo que ha podido declarar y se ha ido "muy agradecida por el apoyo y la ayuda prestados". Según ha informado este miércoles el Gobierno madrileño, este hecho convierte a la región madrileña en pionera en este tipo de servicio, público y gratuito, que se limitaba hasta ahora a pruebas preconstituidas o entrevistas de los equipos psicosociales.
El servicio está integrado en las políticas de atención integral a la infancia para que este colectivo se sienta seguro en los entornos judiciales, aunque se está ampliando a víctimas de violencia contra la mujer. Una opción de apoyo que depende de las Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD), y lo realiza la organización Dogtor Animal.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha destacado que "este hito es un paso más hacia una justicia más accesible y cercana, que pone a la víctima en el centro y piensa en cómo hacer este proceso más amable".