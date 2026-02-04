Eika, el primer perro en ayudar a una víctima de violencia de género a declarar

La víctima, una mujer con discapacidad intelectual, estaba "muy nerviosa, con mucho miedo" antes del juicio

Eika, forma parte de la red de apoyo de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD), y lo realiza la organización Dogtor Animal

Eika es el nombre del perro de apoyo judicial que, por primera vez en España, ha entrado este miércoles junto a la víctima en la sala de vistas de un juicio oral por un caso de violencia de género.

Eika ha acompañado a una mujer con discapacidad intelectual en un juicio penal celebrado en una sección de violencia contra la mujer en Madrid.

La víctima, según ha contado el Gobierno autonómico a través de una nota, contaba ya con el apoyo de un facilitador judicial, pero estaba "muy nerviosa, con mucho miedo", así que desde la Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD) se propuso al juez este servicio.

La víctima agradeció el apoyo y la ayuda de la perrita

El magistrado lo aceptó y la víctima entró en la sala con Eika, por lo que ha podido declarar y se ha ido "muy agradecida por el apoyo y la ayuda prestados". Según ha informado este miércoles el Gobierno madrileño, este hecho convierte a la región madrileña en pionera en este tipo de servicio, público y gratuito, que se limitaba hasta ahora a pruebas preconstituidas o entrevistas de los equipos psicosociales.

El servicio está integrado en las políticas de atención integral a la infancia para que este colectivo se sienta seguro en los entornos judiciales, aunque se está ampliando a víctimas de violencia contra la mujer. Una opción de apoyo que depende de las Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD), y lo realiza la organización Dogtor Animal.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha destacado que "este hito es un paso más hacia una justicia más accesible y cercana, que pone a la víctima en el centro y piensa en cómo hacer este proceso más amable".