Las limitaciones de velocidad en el AVE siguen vigentes, nuevos horarios a partir de mañana
El trayecto de AVE entre Madrid y Barcelona continúa acumulando retrasos superiores a una hora en la mayoría de los casos, una situación que está generando un notable malestar entre los viajeros habituales. En la estación, los testimonios se repiten: “Se ha venido con una hora y media de retraso”, explicaba una pasajera, mientras que otra pareja confirmaba una experiencia similar: “Casi dos horas o por ahí, bastante”.
Ante este escenario, Adif ha decidido intervenir y ha alcanzado un acuerdo con las tres compañías que operan esta línea Renfe, Iryo y Ouigo para implantar nuevos horarios a partir de mañana. El objetivo es intentar reducir los problemas de puntualidad que afectan a una de las rutas ferroviarias más importantes del país.
Sin embargo, estos nuevos horarios traerán consigo un cambio relevante: el tiempo oficial de trayecto se incrementará en 25 minutos, superando así las tres horas de viaje entre ambas ciudades.
La medida busca ajustar los tiempos a una realidad marcada por incidencias y retrasos recurrentes
Algunos usuarios, aún así, ven la decisión con cierto pragmatismo. Una viajera resumía la situación con resignación: “Cuatro horas he tardado hasta Madrid, de dos horas y media de antes”, dando a entender que, aunque el viaje se alargue sobre el papel, podría evitarse una espera aún mayor provocada por retrasos imprevistos.
Esta línea afecta a miles de personas que la utilizan a diario o semanalmente para trabajar, por lo que los retrasos suponen un problema serio en su rutina y organización personal.
El impacto es especialmente notable en quienes dependen del tren para desplazamientos laborales frecuentes
Renfe e Iryo no indemnizarán por estos retrasos, mientras que Ouigo sí mantendrá su sistema de compensaciones para los viajeros afectados.