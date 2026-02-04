Desaparece una menor de 16 años en Salamanca

La menor responde al nombre de Irene N. G. y es de constitución delgada y 1,55 metros

En España se registraron más de 16.000 desapariciones en España

Una menor de 16 años, de nombre Irene N. G., ha desaparecido este 3 de febrero, en Salamanca, tal y como informa el Centro Nacional de Personas Desaparecidas a través de su portal web.

La joven, de constitución delgada, mide 1,55 metro y pesa 48 kilos, y tiene pelo largo, castaño y liso. La última vez que fue vista portaba una chaqueta con cremallera tipo sudadera corta, a la altura de la cintura, y de color negro, así como un pantalón de chandal negro y ancho y un bolso de hombro con cuadros blancos y negros.

Desapariciones en España

Durante el año pasado, España registró más de 16.000 desapariciones, una cifra elevada en la que, en el 95% de los casos, la persona fue encontrada.

En este año 2026, ya se han notificado numerosas desapariciones al Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) que, desde principios del mes de enero, ha comunicado a través de su web la desaparición de varias personas tanto adultas como menores.

Para ayudar a encontrar a estos perfiles, el CNDES dispone de un servicio en el que cualquier ciudadano puede depositar información si cree tener datos sobre el paradero de la persona desaparecida. Otras vías de ayuda son el teléfono de la Policía Nacional (091) y el de la Guardia Civil (062)