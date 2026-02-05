La provincia se encuentra en alerta naranja por rachas de viento elevadas

Compartir







Tres niños de 10 y 11 años han resultado heridos de carácter leve al caerse la chapa del tejado de un colegio ubicado en la calle Hermano Pedro Ignacio de Cartagena, en Murcia, según información fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El 112 ha recibido una llamada a las 15:03 horas alertando del incidente. Al lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y de Protección Civil, así como sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Dos heridos, de 10 y 11 años, han sido atendidos en el lugar y, posteriormente, se han desplazado al hospital por sus propios medios

El tercero, también de 11 años, ha sido trasladado al hospital de Santa Lucía tras ser estabilizado por una lesión en la pierna. Cabe recordar que el Campo de Cartagena y Mazarrón se encuentran en aviso de nivel naranja por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y por fenómenos costeros, con viento del suroeste de 60 a 75 kilómetros por hora (fuerza 8).