Claudia Barraso 05 FEB 2026 - 17:44h.

Un alemán ha ganado una villa de dos millones de euros tras participar en un sorteo pagando 25 euros por el boleto

Un hombre de 60 años, natural de Berlín, ha sido el ganador de una villa valorada por dos millones de euros en Mallorca tras participar en un sorteo. Contaba con el boleto de una lotería, costaba 25 euros. El premio era la casa y 150.000 euros en efectivo.

Una parte del premio es destinada a proyectos solidarios, principalmente a la entidad asociada que es la fundación centrada en la donación de médula ósea. El hombre que ha recibido el precio llevaba participando en este tipo de sorteos desde sus inicios. Este sorteo concreto de Mallorca, celebrado el jueves 29 de enero, tenía un importe mínimo de 10 euros, pero el ganador decidió pagar hasta 25 euros.

La vivienda que ha ganado está situada en el interior de Mallorca y cuenta con tres dormitorios, tres baños, piscina, jardín mediterráneo y 230 metros cuadrados de superficie construida. La casa entera cuenta con un total de 230 metros cuadrados. Sus infraestructuras no solo son increíblemente grandes, sino que cuentan con tecnología de última novedad. La casa es autosuficiente en el suministro energético gracias a una instalación fotovoltaica y con una bomba de calor.

El dinero recaudado con la venta de boletos

La empresa le dará las llaves a su futuro propietario la próxima semana. No han revelado cuál es la ubicación exacta ni la identidad del ganador. Además, los responsables del sorteo han explicado que no solo corresponde la casa, sino todas las instalaciones que se encuentran dentro y alrededor de la casa. Además de todos estos premios, la asociación conseguirá miles de euros en recaudación de fondos para investigar la médula ósea.

Todas las personas que hayan comprado un boleto en esta lotería habrán colaborado en la investigación, ya que el 20% de los ingresos también irán destinados a proyectos y organizaciones sociales.