SalamancaUn muro de las laderas del Cerro de San Vicente, en el casco histórico de Salamanca, se ha derrumbado esta madrugada sobre la acera y parte de la calzada, frente a un instituto de secundaria.

"Se han retirado las piedras en posición inestable en la parte alta del muro con riesgo de caída sobre la vía y también se ha liberado de piedras la zona de la calzada, salvo algunas de gran tamaño que para ser retiradas requieren maquinaria pesada, dejando libre así el carril contrario de la vía", han explicado fuentes del Ayuntamiento.

Las fuentes municipales han confirmado que no se trata de una parte de la muralla de Salamanca, sino de un muro de la parte baja del Parque Botánico de la Ladera del Cerro de San Vicente en la Vaguada de la Palma frente al instituto con este mismo nombre.

En esa zona se han hecho obras en los últimos años para disponer de una zona ajardinada en la ladera del yacimiento que es el origen de los primeros asentamientos originales de Salamanca, en el cerro de San Vicente.