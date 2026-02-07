Noelia Camacho 07 FEB 2026 - 16:05h.

Los dos forman parte del colectivo de pequeños caseros afectados por impagos y ocupaciones

Desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación aseguran que solo el 7% de los afectados ha llegado a cobrar alguna vez una compensación

Compartir







María José y Carlos son pequeños propietarios que llevan meses sin cobrar el alquiler de sus viviendas. Ambos alquilaron su única casa y se encontraron con una situación que, aseguran, les ha dejado en una profunda indefensión. “Esta es mi única vivienda. La alquilé a una familia con un menor y, justo al año, decidieron dejar de pagar”, explica María José.

Carlos relata un caso similar. “Es la única vivienda que tengo en propiedad. Mi inquilino decidió subarrendarla a cuatro personas y, al cuarto mes, dejaron de pagarme”, cuenta. Los dos forman parte del colectivo de pequeños caseros afectados por impagos y ocupaciones, una realidad que el nuevo decreto permitiría abordar al mantener los desahucios incluso en casos de inquilinos vulnerables.

Solo el 7% de los afectados ha llegado a cobrar alguna vez una compensación.

“Los particulares no deberíamos servir como escudo social”, lamenta Carlos. María José coincide y señala directamente a la Administración: “Es responsabilidad del Gobierno”. A sus 64 años y ya jubilada, se ha visto obligada a irse a vivir con su hija en un piso de apenas 20 metros cuadrados. Lleva un año y medio inmersa en un proceso judicial y aún no ha podido solicitar la compensación económica prevista por la ley.

Desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación, su portavoz Ricardo Bravo aporta un dato que califica de “escalofriante”: solo el 7% de los afectados ha llegado a cobrar alguna vez una compensación. Carlos es uno de los que no la ha recibido. En su caso, se la han denegado porque en el contrato figuran varios inquilinos, aunque solo uno de ellos es real y vulnerable. “Necesito el dinero y necesito la vivienda. Llevo un año y medio sin cobrar el alquiler”, denuncia.

Las cifras reflejan el alcance del problema. Según algunos cálculos, en los últimos cinco años apenas 3.000 propietarios han percibido compensaciones. A esta situación se suma la de Tamara y su familia. Tras divorciarse, se quedó sin casa y sus padres le ofrecieron la vivienda que tenían alquilada, pero la inquilina se negó a marcharse y dejó de pagar. “Dejaron de pagar y hasta ahora. No hay manera de que se vayan”, explica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Todos ellos aseguran sufrir no solo un grave perjuicio económico, sino también un importante desgaste psicológico. Se sienten, dicen, tan vulnerables como las personas que ocupan o dejan de pagar sus viviendas.